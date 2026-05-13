Zeljni listi za lajšanje bolečih dojk: mit ali resnica?

Po podatkih baze LactMed ameriškega Nacionalnega inštituta za zdravje so raziskave pokazale, da so mamice po uporabi zeljnih listov pogosto občutile manj bolečine in nelagodja. Vendar pa znanstveniki opozarjajo, da dokazi niso povsem enotni in da ni jasno, ali pomagajo prav aktivne snovi v zelju ali predvsem hladni obkladki in čas.

Cochranov pregled raziskav, ki velja za enega najbolj zanesljivih virov v medicini, ugotavlja, da bi hladni zeljni listi lahko nekoliko ublažili bolečino pri nabreklih dojkah, vendar je kakovost dokazov še vedno nizka.

Tudi na Redditu številne uporabnice opisujejo, da so jim zeljni listi pomagali pri oteklinah, mastitisu ali preveliki količini mleka. Nekatere opozarjajo, da jih ni dobro uporabljati predolgo, saj lahko zmanjšajo tvorbo mleka.

Nato jih za približno 15 do 20 minut položite na dojke, pri tem pa se izogibajte predelu bradavic. Ko se listi segrejejo ali ovenijo, jih odstranite.

Pomembno pa je vedeti, da zeljni listi niso nadomestilo za zdravniško pomoč. Če se pojavijo močna bolečina, vročina, rdečina ali gripi podobni simptomi, lahko gre za mastitis oziroma vnetje dojke, ki pogosto zahteva zdravljenje z antibiotiki.