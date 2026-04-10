Ko se zdi, da imaš manj mleka: kako ukrepati

Občutek, da materinega mleka primanjkuje, je med doječimi materami zelo pogost. Velikokrat pa ne odraža dejanskega stanja, temveč naravne spremembe v razvoju dojenčka ali prilagajanje telesa na nove okoliščine. Zato je najprej pomembno razločiti med subjektivnim občutkom in resničnim zmanjšanjem tvorbe mleka. Laktacija temelji na preprostem, a izjemno učinkovitem principu ponudbe in povpraševanja. Več kot se dojke praznijo, bodisi z dojenjem bodisi z izčrpavanjem, več mleka telo proizvaja. Ta proces uravnavajo hormoni, predvsem prolaktin, ki spodbuja tvorbo mleka, in oksitocin, ki omogoča njegovo izločanje. Če je stimulacija redka ali neučinkovita, telo dobi signal, da mleka ne potrebuje v tolikšni meri, zato se njegova količina postopoma zmanjša.

Pogosto se zgodi, da matere zaznajo spremembo v vedenju dojenčka in to povežejo s pomanjkanjem mleka. Dojenčki lahko v določenih obdobjih, zlasti med razvojnimi preskoki, zahtevajo pogostejše podoje, so nemirnejši ali se dojijo krajši čas. To je normalen pojav, ki ne pomeni nujno, da mleka ni dovolj. Zanesljivejši pokazatelji so otrokovo napredovanje na teži, število mokrih plenic in aktivno požiranje med dojenjem. Kadar pa do dejanskega zmanjšanja pride, so razlogi najpogosteje povezani z dinamiko dojenja. Nezadostno ali neredno praznjenje dojk je eden ključnih dejavnikov. Če dojenje poteka po strogem urniku ali se pogosto prekine, dojke niso dovolj stimulirane. Pomemben vpliv imata tudi stres in utrujenost, saj lahko vplivata na hormonsko ravnovesje in otežita sproščanje mleka. Prav tako lahko neustrezno pristavljanje pomeni, da otrok ne sesa učinkovito, zaradi česar dojka ne prejme ustreznega signala za nadaljnjo proizvodnjo.

Ali je mleka res manj?

Preden sklepamo, da je mleka premalo, je torej pomembno preveriti: - ali otrok dobro napreduje (teža, rast), - ali ima dovolj mokrih plenic, - ali aktivno požira med podojem. Pogosto se zgodi, da mama napačno interpretira vedenje dojenčka (npr. pogostejše dojenje v obdobjih razvoja), kar je lahko povsem normalno.

Najpogostejši razlogi za zmanjšano količino mleka

1. Premalo praznjenja dojk Če dojenje omejujemo ali prekinemo prezgodaj, dojka ni popolnoma izpraznjena, kar zmanjša tvorbo novega mleka. 2. Stres in pomanjkanje spanja Psihofizična izčrpanost lahko negativno vpliva na hormone, ki uravnavajo laktacijo. 3. Neustrezna prehrana in hidracija Doječe matere potrebujejo dovolj energije, hranil in tekočine; pomanjkanje lahko vpliva na proizvodnjo mleka. 4. Nepravilno pristavljanje Če otrok ne sesa učinkovito, dojka ne dobi zadostne stimulacije. 5. Redko nočno dojenje Ponoči se izloča več prolaktina, zato nočni podoji pomembno vplivajo na količino mleka. 6. Zdravstveni ali hormonski dejavniki Redkeje so vzrok zdravila, hormonska kontracepcija ali zapleti po porodu.

Kako povečati količino mleka?

Znanstveno podprti ukrepi temeljijo predvsem na povečanju stimulacije: Pogostejše in učinkovito dojenje - dojite na zahtevo (vsaj 8–12-krat na dan), - pustite, da otrok izprazni eno dojko, preden ponudite drugo. Dodatna stimulacija - črpanje po podoju Nočni podoji - izkoristite naravno višjo raven prolaktina ponoči. Pravilna tehnika - preverite pristavljanje in položaj dojenja Počitek, podpora in stik - več kože na kožo, - zmanjševanje stresa in dovolj počitka.

Pomembno sporočilo

Materino telo se vseskozi prilagaja potrebam otroka. Ključ do uspešne laktacije ni popolnost, ampak dosledna stimulacija in zaupanje v sam proces. V večini primerov se količina mleka lahko poveča, če odpravimo vzrok in izboljšamo rutino. Če pa težave vztrajajo, je smiselno poiskati pomoč svetovalke za dojenje ali zdravstvenega strokovnjaka.