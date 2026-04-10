Ko se zdi, da imaš manj mleka: kako ukrepati

S.B.
Dojenje 0
10. 04. 2026 04.00

Občutek, da ima mama premalo mleka, je eden najpogostejših razlogov za skrb v obdobju dojenja. Vendar pa je pomembno razumeti, da občutek ne pomeni vedno dejanskega zmanjšanja proizvodnje. Pogosto gre za normalen razvojni proces ali spremembo rutine, včasih pa so v ozadju tudi dejanski dejavniki, ki vplivajo na laktacijo.

Občutek, da materinega mleka primanjkuje, je med doječimi materami zelo pogost. Velikokrat pa ne odraža dejanskega stanja, temveč naravne spremembe v razvoju dojenčka ali prilagajanje telesa na nove okoliščine. Zato je najprej pomembno razločiti med subjektivnim občutkom in resničnim zmanjšanjem tvorbe mleka.

Laktacija temelji na preprostem, a izjemno učinkovitem principu ponudbe in povpraševanja. Več kot se dojke praznijo, bodisi z dojenjem bodisi z izčrpavanjem, več mleka telo proizvaja. Ta proces uravnavajo hormoni, predvsem prolaktin, ki spodbuja tvorbo mleka, in oksitocin, ki omogoča njegovo izločanje. Če je stimulacija redka ali neučinkovita, telo dobi signal, da mleka ne potrebuje v tolikšni meri, zato se njegova količina postopoma zmanjša.

Če dojenje poteka po strogem urniku ali se pogosto prekine, dojke niso dovolj stimulirane.FOTO: Adobe Stock

Pogosto se zgodi, da matere zaznajo spremembo v vedenju dojenčka in to povežejo s pomanjkanjem mleka. Dojenčki lahko v določenih obdobjih, zlasti med razvojnimi preskoki, zahtevajo pogostejše podoje, so nemirnejši ali se dojijo krajši čas. To je normalen pojav, ki ne pomeni nujno, da mleka ni dovolj. Zanesljivejši pokazatelji so otrokovo napredovanje na teži, število mokrih plenic in aktivno požiranje med dojenjem.

Kadar pa do dejanskega zmanjšanja pride, so razlogi najpogosteje povezani z dinamiko dojenja. Nezadostno ali neredno praznjenje dojk je eden ključnih dejavnikov. Če dojenje poteka po strogem urniku ali se pogosto prekine, dojke niso dovolj stimulirane. 

Pomemben vpliv imata tudi stres in utrujenost, saj lahko vplivata na hormonsko ravnovesje in otežita sproščanje mleka. Prav tako lahko neustrezno pristavljanje pomeni, da otrok ne sesa učinkovito, zaradi česar dojka ne prejme ustreznega signala za nadaljnjo proizvodnjo.

Pogosto se zgodi, da matere zaznajo spremembo v vedenju dojenčka in to povežejo s pomanjkanjem mleka.FOTO: Adobe Stock

Ali je mleka res manj?

Preden sklepamo, da je mleka premalo, je torej pomembno preveriti:

- ali otrok dobro napreduje (teža, rast),

- ali ima dovolj mokrih plenic,

- ali aktivno požira med podojem.

Pogosto se zgodi, da mama napačno interpretira vedenje dojenčka (npr. pogostejše dojenje v obdobjih razvoja), kar je lahko povsem normalno.

Najpogostejši razlogi za zmanjšano količino mleka

1. Premalo praznjenja dojk

Če dojenje omejujemo ali prekinemo prezgodaj, dojka ni popolnoma izpraznjena, kar zmanjša tvorbo novega mleka.

2. Stres in pomanjkanje spanja

Psihofizična izčrpanost lahko negativno vpliva na hormone, ki uravnavajo laktacijo.

3. Neustrezna prehrana in hidracija

Doječe matere potrebujejo dovolj energije, hranil in tekočine; pomanjkanje lahko vpliva na proizvodnjo mleka.

4. Nepravilno pristavljanje

Če otrok ne sesa učinkovito, dojka ne dobi zadostne stimulacije.

5. Redko nočno dojenje

Ponoči se izloča več prolaktina, zato nočni podoji pomembno vplivajo na količino mleka.

6. Zdravstveni ali hormonski dejavniki

Redkeje so vzrok zdravila, hormonska kontracepcija ali zapleti po porodu.

Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"
Preberi še
Igralka kritikom: "Tako je videti, ko mati več ur ne doji svojega otroka"

Kako povečati količino mleka?

Znanstveno podprti ukrepi temeljijo predvsem na povečanju stimulacije:

Pogostejše in učinkovito dojenje

- dojite na zahtevo (vsaj 8–12-krat na dan),

- pustite, da otrok izprazni eno dojko, preden ponudite drugo.

Dodatna stimulacija

- črpanje po podoju

Nočni podoji

- izkoristite naravno višjo raven prolaktina ponoči.

Pravilna tehnika

- preverite pristavljanje in položaj dojenja

Počitek, podpora in stik

- več kože na kožo,

- zmanjševanje stresa in dovolj počitka.

Kaj morate vedeti o dojenju z majhnimi prsmi
Preberi še
Kaj morate vedeti o dojenju z majhnimi prsmi

 

Pomembno sporočilo

Materino telo se vseskozi prilagaja potrebam otroka. Ključ do uspešne laktacije ni popolnost, ampak dosledna stimulacija in zaupanje v sam proces. V večini primerov se količina mleka lahko poveča, če odpravimo vzrok in izboljšamo rutino. Če pa težave vztrajajo, je smiselno poiskati pomoč svetovalke za dojenje ali zdravstvenega strokovnjaka.

Vir: Unicef Slovenija

dojenje materino mleko količina mleka laktacija težave z dojenjem
Naslednji članek
Svet slavnih

Zvezdnica ne skriva: dojim skoraj triletno hčerko

