Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake

Sanela Bećirović
Dojenje 0
24. 04. 2026 04.00

Za mnoge mamice, še posebej v prvih tednih po rojstvu, je eno najpogostejših vprašanj: Ali moj dojenček dobi dovolj mleka? Pri dojenju ali hranjenju po steklenički je včasih težko oceniti količino, ki jo otrok dejansko zaužije. Dobra novica je, da obstaja več zanesljivih znakov, ki pokažejo, da dojenček dobiva dovolj mleka in se zdravo razvija. Če poznate te znake, lahko hitro prepoznate, ali je hranjenje uspešno.

dojenje

Veliko staršev se v prvih tednih po rojstvu dojenčka pogosto sprašuje, ali njihov otrok dobi dovolj mleka. Ta skrb je povsem razumljiva, saj pri dojenju ni vedno mogoče natančno videti, koliko mleka je dojenček dejansko popil. Za razliko od hranjenja po steklenički pri dojenju količina mleka ni vidna, zato se mnogi starši zanašajo predvsem na opazovanje otrokovega vedenja in splošnega počutja.

"Pogosto mame podvomijo v svojo količino mleka zaradi razlogov, ki pa v resnici ne nakazujejo, da je mleka premalo.

Po porodu se otrok želi pogosto dojiti, nenehno kaže zgodnje znake lakote. Mama otroka nekaj časa doji in ko ga odstavi, bi dojenček ponovno rad sesal. V tem trenutku veliko mamic podvomi vase in v svojo količino mleka, saj so prepričane, da bi moral dojenček po podoju nekaj časa spati.

V resnici pa to ni pokaztelj premajhne količine mleka, saj se dojenčki dojijo iz mnogih razlogov. Če bo dojenček želel sprostiti zrak iz trebuščka, bo kazal zgodnje znake lakote, saj ga sesanje sprosti.

Če bo zaspan, bo kazal zgodnje znake lakote, ker ga dojenje uspava.

Če bo potreboval bližino, bo ponovno kazal zgodnje znake lakote.

Pomembno je, da mama ve, da je pomembno spremljanje dojenčka in ne ure. Dojenčka lahko pristavi kadarkoli želi, tudi, če se je dojil 10 minut nazaj," pojasnjuje svetovalka za dojenje, Elvedina Mujkić Bešić.

Elvedina Mujkić Bešić, svetovalka za dojenje. FOTO: osebni arhiv

Dodatno negotovost lahko povzročijo tudi različni nasveti iz okolice ali informacije na spletu. Pogosto se zgodi, da mame začnejo dvomiti vase, če dojenček želi pogosto sesati, če se po hranjenju hitro zbudi ali če se zdi, da želi biti pogosto v bližini dojke. V resnici pa je takšno vedenje pri dojenčkih zelo pogosto in ne pomeni nujno, da mleka primanjkuje.

"Pomemben vpliv nato, da mamice dvomijo vase je naredila tudi industrija adaptiranega mleka. V preteklosti marketing adaptiranega mleka ni bil reguliran, zato so proizvajalci po domovih pošiljali ženske oblečene v medicinske sestre, ki so mame prepričevale, da njihovo mleko ni dovolj dobro.

Od tu tudi toliko strahov v povezavi z izgubo mleka ali premajhne količine mleka. V resnici pa je precej lakatacije precej trdovraten proces, sicer človeštvo ne bi več obstajalo.

Matere pogosto podvomijo vase tudi ob poskokih v rasti, ko se dojenček želi nenehno dojiti. Takrat so dojenčki tudi razdražljivi,"  še dodaja Mujkić Bešićeva.

Na srečo obstaja več zanesljivih znakov, ki lahko staršem pomagajo prepoznati, ali dojenček dobiva dovolj mleka. Dojenčki nam namreč s svojim vedenjem jasno pokažejo, ali so siti in zadovoljni. Med najpogostejšimi znaki so:

- dojenček sam preneha sesati ali spusti dojko

- po hranjenju deluje miren in sproščen

- roke in telo so sproščeni, ne več napeti

- otrok pogosto zaspi po hranjenju

- po hranjenju ne kaže znakov lakote

Če opazite več teh znakov, je zelo verjetno, da je otrok pojedel dovolj.

Mamice so pogostokrat v dvomih, če otrok prejema dovolj mleka. FOTO: Adobe Stock

Mokre plenice – pomemben pokazatelj

Eden najbolj zanesljivih načinov za preverjanje, ali dojenček dobiva dovolj mleka, je število mokrih plenic.

"Pomembno je, da družina spremlja število polulanih pleničk, to so namreč pokazatelji, da je mleka dovolj. Torej 6 polulanih pleničk v 24-ih urah. V prvih šestih tednih pričakujemo, da bo dojenček tudi redno odvajal blato, nekje enkrat do dvakrat na dan, zato ker je mleko bogato s kolostrumom, ki deluje odvajalno. Po šestem tednu starosti pa se lahko pojavijo določena obdobja zaprtja," pojasnjuje svetovalka.

Po prvem tednu življenja večina dojenčkov:

- ima vsaj 6 mokrih plenic na dan

- redno odvaja blato

- ima svetel ali rahlo rumenkast urin

Če ima dojenček dovolj mokrih plenic, je to dober znak, da dobiva dovolj tekočine in mleka. V spodnji tabeli lahko preverite, koliko mokrih plenic naj bi imel dojenček glede na starost. 

Starost dojenčkaPričakovano število mokrih plenic na danKaj to pomeni?
1. dan1 mokra plenicaNormalno je, da je količina urina majhna, saj dojenček šele začne prejemati kolostrum.
2. dan2 mokri pleniciDojenček začne dobivati več mleka, uriniranje se postopoma povečuje.
3. dan3 mokre plenicePovečuje se vnos mleka, plenice so lahko nekoliko težje.
4. dan4 mokre pleniceProizvodnja mleka se običajno poveča, dojenček začne več piti.
5. dan5 mokrih plenicZnak, da se hranjenje dobro vzpostavlja.
6. dan in večvsaj 6 mokrih plenicDober znak, da dojenček dobiva dovolj mleka. Urin je običajno svetel in brez močnega vonja.
Koliko mokrih plenic naj ima dojenček?FOTO: AI

Pridobivanje telesne teže pri dojenčku

Najbolj zanesljiv pokazatelj zadostnega hranjenja je zdravo pridobivanje telesne teže.

V prvih mesecih življenja dojenčki običajno:

- pridobijo približno 150–200 gramov na teden

- po začetni izgubi teže po rojstvu začnejo stalno napredovati

- sledijo normalnim rastnim krivuljam

Redni pregledi pri pediatru so pomembni, saj omogočajo spremljanje rasti in razvoja otroka.

Eden izmed pokazateljev je tudi število polulanih pleničk.FOTO: Shutterstock

Znaki učinkovitega dojenja

"Pomembno je, da mama med podoji opazi aktivo sesanje mleka, oz. lahko vidi mleko ali sliši otroka, kako ga požira," pravi Elvedina in dodaja, da so to tisti glavni pokazatelji, da je mleka dovolj. "Torej ne moremo se zanašati niti na jok dojenčka, saj lahko joka tudi dojenček, ki je sit ali pa ravno obratno, je lahko dojenček, ki je v resnici lačen, popolnoma umirjen," še opozarja svetovalka in zaključuje: "Tako, da je res potrebno spremljati polulane pleničke in požiranje mleka med podojem. Pomembno je, da ima dojenček zadostno število podojev, kar je približno 8-12 podojev v 24-ih urah"

Če dojite, lahko opazite tudi znake, ki kažejo, da dojenček dejansko pije mleko:

- ritmično sesanje in požiranje,

- slišni požirki med hranjenjem,

- otrok aktivno sesa, nato naredi krajše pavze,

- dojka po hranjenju postane mehkejša.

Ti znaki pomenijo, da mleko teče in da je dojenje učinkovito.

Najpogostejši miti o količini mleka

Veliko staršev skrbi zaradi informacij, ki niso vedno točne. Spodaj so nekateri najpogostejši miti.

Mit: Dojenček želi pogosto dojiti, ker nima dovolj mleka

Dojenčki se pogosto dojijo tudi zaradi bližine, občutka varnosti ali v obdobjih hitre rasti.

Mit: Dojenje mora trajati določeno število minut

Vsak dojenček ima svoj tempo. Nekateri se najedo hitro, drugi potrebujejo več časa.

Mit: Mehke dojke pomenijo pomanjkanje mleka

"Mehke dojke? Mehke dojke niso indikacija za premajhno količino mleka. Na neki točki dojke postanejo mehke in takšne ostanejo ves čas dojenja. Nekatere mamice navala mleka niti ne občutijo in vseeno uspešno dojijo," pojasnjuje strokovnjakinja.

Kdaj poiskati nasvet pediatra?

Čeprav so skrbi staršev normalne in pogostokrat odveč, obstajajo primeri, ko je priporočljivo poiskati strokovni nasvet. Posvetujte se s pediatrom, če:

- dojenček nima dovolj mokrih plenic,

- slabo sesa ali je zelo zaspan,

- ne pridobiva telesne teže,

- je pogosto razdražljiv tudi po hranjenju.

Če dojenček redno moči plenice, pridobiva težo, dobro sesa in po hranjenju deluje zadovoljen, je to zelo dober znak, da dobiva dovolj mleka. Najpomembneje je, da starši opazujejo svojega otroka, sledijo njegovim potrebam in se po potrebi posvetujejo s pediatrom. Hranjenje naj bo predvsem čas bližine, miru in povezovanja med materjo in dojenčkom.

Naslednji članek
Dojenje

Kako izbrati primeren nastavek za dojenje?

