Vse, kar morate vedeti o dojenju v prvih dneh

Elvedina, kako naj se mamica pripravi na dojenje v prvih dneh?

Dojenje je v prvih dneh pogosto polno vprašanj, če delamo prav, pogosto se sprašujemo kaj je tisto kar je pričakovano in kaj je tisto, kar bi nas moralo skrbeti. Po rojstvu ima mama v prsih kolostrum, zato je pomembno, da čimprej začne s pristavljanjem dojenčka. Najbolje je, da dojenčka prvič pristavi v prvi uri po rojstvu in nadaljuje s pogostim pristavljanjem. Kolostrum je gost in v manjši količini, zato je res pomembno, da dojenčka pristavljamo čimbolj pogosto. Novorojenčki imajo majhne želodčke, prvi dan v velikosti češnje, zato niti ne potrebujejo velikih količin mleka. Hkrati pogosto pristavljanje dobro vpliva na nastajanje mleka, mamino telo dobi signal, da mora proizvajati mleko.

Veliko mam je zmedeno glede trajanja podojev in urnikov. Kaj je najboljše spremljati?

Zmotno je mišljenje, da se dojenček doji na tri ure in 15 minut na eno dojko, 15 minut na drugo. Podoji v prvih dneh in tednih bodo dolgi, saj novorojenčki sesajo, nato počivajo, spet sesajo, vmes zadremajo, se predramijo in ponovno sesajo. Zato je bolje, da namesto časa, spremljamo svojega dojenčka in opazujemo aktivno sesanje, torej da opazimo dojenčkovo požiranje mleka. Ko požiranja mleka ne opazimo več, dojenčka nežno spodbujamo k sesanju ali pa ga prestavimo na drugo dojko. Tekom enega podoja lahko večkrat zamenjamo stran dojenja.

Koliko podojev je normalno v prvih dneh?

Dojenja bo v prvih dneh in tednih res veliko. Mame mi pogosto povedo, da si niso predstavljale, da se bo dojenček dojil tako dolgo in da se bo dojil ves čas, ampak takšna je pogosto realnost prvih dnih z dojenčkom, zato je pomembno, da sta starša že prej seznanjena s tem, da je povsem normalno, da se dojenček doji veliko. Pomembno je, da spremljamo, da ima dojenček: 5 - 6 polulanih plenic v 24 h, 1 - 2 pokakani v 24 h v prvih šestih tednih. In da med podojem opazimo požiranje mleka, pomembno je tudi, da dojenčku v določenem časovnem obdobju teža narašča, nikakor pa ni merodajno tehtanje pred in po podoju. Dojenček se bo želel dojiti za lakoto, žejo, sprostitev napetosti v trebuščku, za uspavanje, zato je pomembno, da novopečene mamice razumejo, da so pogosti podoji povsem pričakovani in da ne pomenijo nič v smislu, da ima mama premalo mleka. Največjo uslugo pri dojenju si naredimo, če ne spremljamo ure, ampak spremljamo svojega dojenčka in ga k prsim pristavimo vedno, ko kaže zgodnje znake lakote (premikanje oči v spanju, plazenje jezička, obračanje glave levo desno, odpiranje ust).

Kako naj se starši pripravijo na maratone dojenja?

Za novopečeno mamo so takšni maratoni dojenja lahko izredno naporni, zato je zelo pomembno, da ima podporo okolice. Partner oziroma druge najbližje osebe naj bodo tisti, ki prevzamejo skrb za vsa ostala opravila, da lahko mama gnezdi z dojenčkom in ga pristavlja kolikor je potrebno. Dobro je, če si bodoča starša že v naprej pripravita "načrt" kdo bo prevzel določena opravila in razbremenil mamo, ki se bo posvetila svojemu dojenčku. Bodočim očkom na predavanjih vedno povem, da morajo oni biti najglasnejši navijači, saj bo za vse dvome dobro poskrbela okolica. Partner naj bo tisti, ki podpira mamo, jo spodbuja in ji prinese hrano v posteljo, če so njene roke polne - jo tudi nahrani. Že pred porodom si lahko bodoča mama pripravi dojilsko postajo. Lahko je to košara v katero si pospravi nekaj prigrizkov, steklenico vode, knjigo za krajšanje časa med dolgimi podoji, mazilo za bradavice, komprese, tetra plenice, set oblačil za dojenčka - da ima najnujnejše stvari vedno pri roki.

Je boleče dojenje normalno?

V prvih dneh je lahko dojenje boleče, nato pa dojenje ne sme več boleti, če boli je pomembno čimprej poiskati vzrok. Lahko gre za nepravilno pristavljanje, lahko za napetosti v ustni votlini, res pomembno je, da mama poišče pomoč. Bolečino si v prvih dneh lahko mama lajša s kompresami, lanolinom, lahko pa bradavice kar namaže s svojim mlekom.

Kaj svetuješ staršem, ki se soočajo z različnimi izzivi v prvih dneh?

Povsem pričakovano je, da se pojavijo izzivi pri pristavljanju. Dojenje je priučena veščina in naj mame ne bodo prestroge do sebe, dajte čas sebi in svojemu dojenčku, da dojenje osvojita. Že pred porodom je dobro, da si starša pogledata posnetke, kako pristavimo dojenčka, da je potem po porodu lažje. V kolikor se v prvih dneh pojavijo izzivi z dojenjem je pomembno vedeti, da to ne pomeni, da dojenje ne bo steklo. Polno dojenje lahko steče tudi kasneje, je pa dobro čimprej poiskati pomoč.

Kakšen je vaš glavni nasvet za prve dni dojenja?