Kako izbrati primeren nastavek za dojenje?

Kaj je nastavek za dojenje in kdaj ga uporabimo?

Nastavek za dojenje je tanka, prožna silikonska prevleka, ki se namesti čez materino bradavico ali areolo. Njegov namen je olajšati laktacijo v specifičnih situacijah, na primer, če ima otrok težave s pravilnim oprijemom bradavice ali če ima mama boleče, razpokane ali premalo izrazite bradavice. Nastavek tako deluje kot "podaljšek" bradavice, ki omogoči otroku lažje dojiti Strokovnjaki napotujejo, da je uporaba nastavkov časovna in začasna rešitev, naj bi se jih uporabljalo le toliko časa, dokler težava ne izgine ali dokler otrok ne obvlada pravilnega oprijema brez njega. "Nastavkov na prvo žogo v resnici niti ne bi priporočala. V praksi vidim, da se pogosto uporabljajo povsem brez potrebe, hkrati pa se dojenček na nastavek težje pravilno pristavi in zaobjame tudi večji del kolobarja, da so dojke potem tudi ustrezno stimulirane," pojasnjuje Elvedina Mujkić Bešić, svetovalka za dojenje in dodaja: "Želela bi si, da bi lahko mamicam bolj stali ob strani in si vzeli čas za pristavljanje dojenčka. Pogosto je potrebno zgolj rahlo spremeniti položaj, dojko prijeti drugače in dojenčku olajšati, da se lažje pristavi. Zato bodočim mamicam svetujem, da si že v nosečnosti ogledajo svoje prsi. Zvadijo C in U prijem, da znajo potem svojo dojko pravilno prijeti tudi sredi noči in v popolni temi. Če bodoča mama opazi, da so njene bradavice vdrte ali ploske, si lahko pomaga tudi s hoffmanovo tehniko, ki pomaga, da se tkivo sprosti in bradavica izstopi."

Pogosti razlogi za uporabo nastavkov:

- otrok težko oprijema bradavice (npr. pri vdrtih bradavicah) - vaš otrok ima težave z začetnim ritmom dojenja - vaše bradavice so hudo boleče ali poškodovane - otrok rojen prezgodaj ali s težavami pri sesanju

Nastavek za dojenje je pripomoček, ki naj bi nam začasno olajšal določene izzive dojenja.

Nasveti za izbiro pravega nastavka

Velikost je ključna Nastavki niso univerzalne velikosti. Za pravilno delovanje mora biti nastavek nastavljen tako, da vaša bradavica udobno sedi v koničasto oblikovanem delu brez stiskanja ob straneh. Nepravilno prileganje lahko zmanjša pretok mleka ali povzroči nelagodje med hranjenjem. Strokovnjaki priporočajo, da se velikost izbere glede na velikost: - vaše bradavice (obseg in dolžina) - ust otroka (velikost in oblika ust) Če niste prepričani, ti lahko pri izbiri pomaga posvet s svetovalko za dojenje (IBCLC) ali zdravstvenim osebjem, ki zna oceniti pravo velikost. "Obstajajo tudi aspiratorji za bradavice, ki jih lahko mama uporabi pred podojem, da se bradavica izboči. Pomembno pa je vedeti, da se dojenček tako ali tako ne pristavi zgolj na bradavico, ampak mora zaobjeti večji del prsnega kolobarja. Pri nastavku je največji izziv, da so nastavki dolgi, dojenčkova usta pa majhna, kar pomeni, da se dojenček niti ne more pristaviti globoko, saj bi se mu drugače sprožil gag refleks. Zato se pogosto pristavijo zgolj na vrh nastavka," dodaja Elvedina in opozarja: "V trenutkih, ko se dojenček ne zmore pristaviti brez nastavka, je pomembno, da mama pri pristavljanju poišče pomoč. Če se to dogaja že v porodnišnici, naj novopečena mama osebje večkrat prosi za pomoč pri pristavljanju. Zmotno je tudi mišljenje, da nas bodo nastavki rešili bolečine. Ko je pristavljanje boleče je pomembno poiskati vzrok za to bolečino. Lahko gre za nepravilno pristavljanje, lahko gre za napetost v ustni votlini dojenčka. Bolečina je lahko tudi posledica črpanja, če mama črpanja z neustreznim nastavkom in neustrezno črpalko."

Material in oblika

Večina modernih nastavkov je iz mehke silikonske snovi, ki je prožna, higienska in prijazna do kože. Pri izbiri materiala preverite, če je BPAfree in primeren za dojenčke, saj nekateri otroci lahko občutijo različne teksture drugače. Nekateri nastavki imajo tudi posebne izreze ali oblikovane robove, ki omogočajo večji stik kože na kožo, kar je pomembno za dojenje in vez z dojenčkom.

dojenje

Začasna rešitev, ne trajna

Pomembno je razumeti, da so ti nastavki pomožno orodje, ne dolgotrajna rešitev. Ko dojenček napreduje pri sesanju in se bolj umirjeno dojita, ga je priporočljivo postopoma opustiti z navodili strokovnjaka. Dolgotrajna uporaba lahko vpliva na: - prenos mleka (otrok morda ne dobiva dovolj mleka) - zmanjšanje stimulacije prsi (kar lahko vpliva na zalogo mleka) - vez matere in otroka (manj neposrednega stika) Tako je ključno, da že od začetka načrtujete postopen prehod z nastavka na neposredno dojenje, če je to mogoče in varno. "Če se mama odloči za uporabo nastavka naj bo pozorna, da je nastavek mehek in da sam nastavek ni predolg zaradi tega, da se lahko dojenček tudi z nastavkom pristavi bolj na široko. Izbere naj tak nastavek, da bo imela bradavica v nastavku prostor za premikanje. Bradavica se bo ob dojenčkovem sesanju povečala. Pogoste velikosti nastavkov so S, M, L. Premer bradavice lahko mama tudi izmeri z metrom, ravnilom, geotrikotnikom," še pove Mujkić Bešićeva in nadaljuje: "Pomembno je tudi, kako nastavek namestimo. Ne smemo ga na bradavico namestiti kot kapo, da ga samo položimo gor. V tem primeru bo nastavek nenehno padal in oviral samo dojenje. Nastavek naj mama obrne rahlo navzven in nato namesti na dojko."

Kdaj se posvetovati s strokovnjakom?

Vedno je dobra ideja, da: - se pred prvo uporabo obrnete na svetovalko za dojenje ali zdravstveno osebje - preverite, ali je razlog za težavo morda drugje (npr. priraščen jeziček, položaj dojenja) - dobite individualen nasvet glede pravilne velikosti in tehnike uporabe Pravilna uporaba in svetovanje lahko namreč rešita težavo tako, da nastavka sploh ne boste potrebovali. "Nastavki nam lahko v določenih primerih pridejo prav, recimo ob prehodu iz stekleničnega hranjenja na dojenje, a je res dobro, da se to dogaja ob pomoči strokovnjaka. V vsakem primeru pa je bolje, če je uporaba nastavka zgolj začasna rešitev. Kako se lotiti odvjanja od nastavka pa je odvisno od tega zakaj je bil nastavek v prvi meri sploh uporabljen," pravi Elvedina in zaključuje: "Dobro je, če mama dojenčku ponudi veliko možnosti za stik koža na kožo, veliko gnezdenja in veliko poskusov pristavljanja brez nastavka. Mama lahko podoj prične tudi z nastavkom in poskusi nastavek umakniti, ko se dojenček ustavi (naredi pavzo). Če se dojenček ne želi pristaviti, mama nastavek ponovno namesti in poskusi, ko dojenček naredi naslednjo pavzo. Pomembno je, da je mama seznanjena s tem, kako se dojenčka pravilno pristavi."