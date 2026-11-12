Imaš več mleka, kot ga potrebuje tvoj dojenček? V Ljubljani ga lahko podariš in pomagaš drugim novorojenčkom

Materino mleko je za dojenčka veliko več kot le hrana. Njegova sestava se prilagaja otrokovim potrebam, presnovi in prebavi, obenem pa vsebuje številne zaščitne snovi, ki podpirajo razvoj njegovega imunskega sistema. Med drugim vsebuje protitelesa, ki pomagajo ščititi pred črevesnimi okužbami in patogenimi bakterijami ter sodelujejo pri odzivanju organizma na vnetne procese. Prav zato je materino mleko še posebej dragoceno za nedonošenčke in druge zdravstveno ranljive novorojenčke.

icon-expand Darovano mleko pomaga dojenčkom, katerih mame ne morejo dojiti. FOTO: Shutterstock

Darovano mleko pomaga dojenčkom, katerih mame ne morejo dojiti

V ljubljanski porodnišnici že tri leta in pol deluje humana mlečna banka, v kateri zbirajo materino mleko darovalk. Namenjena je zagotavljanju prehrane otrokom, katerih matere nimajo dovolj svojega mleka ali jih zaradi različnih zdravstvenih oziroma drugih razlogov ne morejo ali ne smejo dojiti. Darovano mleko se uporablja izključno za prehrano otrok, ki ga potrebujejo. Na pomen darovanja so opozorili tudi v UKC Ljubljana, kjer so doječe mamice povabili, naj razmislijo o možnosti darovanja. Mamice, ki imajo več mleka, kot ga potrebuje njihov otrok, lahko namreč s svojo odločitvijo pomagajo tudi drugim družinam.

Kako lahko postaneš darovalka materinega mleka?