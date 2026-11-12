Imaš več mleka, kot ga potrebuje tvoj dojenček? V Ljubljani ga lahko podariš in pomagaš drugim novorojenčkom

Materino mleko je za dojenčka veliko več kot le hrana. Njegova sestava se prilagaja otrokovim potrebam, presnovi in prebavi, obenem pa vsebuje številne zaščitne snovi, ki podpirajo razvoj njegovega imunskega sistema.
Med drugim vsebuje protitelesa, ki pomagajo ščititi pred črevesnimi okužbami in patogenimi bakterijami ter sodelujejo pri odzivanju organizma na vnetne procese. Prav zato je materino mleko še posebej dragoceno za nedonošenčke in druge zdravstveno ranljive novorojenčke.
Darovano mleko pomaga dojenčkom, katerih mame ne morejo dojiti
V ljubljanski porodnišnici že tri leta in pol deluje humana mlečna banka, v kateri zbirajo materino mleko darovalk. Namenjena je zagotavljanju prehrane otrokom, katerih matere nimajo dovolj svojega mleka ali jih zaradi različnih zdravstvenih oziroma drugih razlogov ne morejo ali ne smejo dojiti.
Darovano mleko se uporablja izključno za prehrano otrok, ki ga potrebujejo.
Na pomen darovanja so opozorili tudi v UKC Ljubljana, kjer so doječe mamice povabili, naj razmislijo o možnosti darovanja. Mamice, ki imajo več mleka, kot ga potrebuje njihov otrok, lahko namreč s svojo odločitvijo pomagajo tudi drugim družinam.
Kako lahko postaneš darovalka materinega mleka?
Če dojite in bi želele izvedeti več o darovanju, se lahko obrnete neposredno na humano mlečno banko v ljubljanski porodnišnici.
Za informacije o postopku darovanja lahko pokličete na telefonsko številko 01 522 62 45 ali pišete na elektronski naslov hmb.porodnisnica@kclj.si.
Zdravstveno osebje vam bo predstavilo pogoje in postopek darovanja ter odgovorilo na morebitna vprašanja.
Včasih lahko nekaj, česar imamo sami nekoliko več, nekomu drugemu pomeni izjemno veliko. Darovano materino mleko lahko pomaga zagotoviti boljši in varnejši začetek življenja dojenčkom, ki ga še posebej potrebujejo.
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