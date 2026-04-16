Glivice na bradavicah in soor: Vse, kar morate vedeti

Kaj so glivice na bradavicah in kaj je soor pri dojenčku?

Gre za glivično okužbo, ki se lahko razvije na koži bradavic ali v otrokovih ustih. Do nje pogosto pride v obdobju dojenja, saj je topla in vlažna koža, še posebej če je poškodovana zaradi drgnjenja ali razmehčana, zelo ugodno okolje za razmnoževanje glivic. Okužba bradavic se kaže kot neprijetno zbadanje in pekoča bolečina, ki lahko traja tudi po dojenju. Koža okoli bradavice je pogosto suha, luskasta in srbeča. Pri dojenčku se okužba kaže kot soor, ki se pojavi na jeziku, dlesnih ali notranji strani lic. "Mame pogosto tožijo, da jih bradavice in predel okrog kolobarja srbi. Občutijo lahko tudi neprijeten in boleč občutek ob pristavljanju dojenčka. Bolečina je lahko tudi pekoča in zbadajoča. Tudi za dojenčke je soor neprijeten in se lahko zaradi tega med podojem pogosteje odstavljajo ali pa se sploh ne želijo pristaviti. Pri dojenčku lahko opazimo bele obloge na jeziku, notranji strani ličk, dlesnih in nebu. Pojavi se lahko tudi plenični izpuščaj," pojasnjuje Elvedina Mujkić Bešić, svetovalka za dojenje.

Simptomi pri materi

Glivična okužba bradavic se pogosto kaže z značilnimi znaki: - pekoča ali zbadajoča bolečina med ali po dojenju, - bolečina, ki lahko seva globoko v dojko, - srbeče, pordele ali sijoče bradavice, - občutljive ali razpokane bradavice brez očitnega razloga. Pomembno je poudariti, da bolečina ni vedno vidno povezana z zunanjimi spremembami, zato jo mamice včasih zamenjajo za običajno občutljivost. "Soor se pogosto pojavi ob prehladu, jemanju antibiotika, takrat ko nam oslabi imunski sistem. Pojavi se lahko ob poškodbi bradavic in ob vlagi in toploti. Recimo ob nerednem menjavanju blazinic za dojenje, poleti pa tudi v primerih, ko si ne zamenjamo mokrih kopalk, ampak pustimo, da se posušijo na našem telesu," še dodaja strokovnjakinja.

icon-expand Pri dojenčku se okužba kaže kot soor, ki se pojavi na jeziku, dlesnih ali notranji strani lic. FOTO: Adobe Stock

Simptomi soora pri dojenčku

Pri dojenčku se okužba najpogosteje kaže kot: - bele obloge na jeziku, dlesnih ali notranji strani lic (ki jih ni mogoče enostavno obrisati), - razdražljivost med hranjenjem, - težave pri sesanju, - včasih tudi plenični izpuščaj (glivični) Soor se pojavi, ker imunski sistem dojenčka še ni popolnoma razvit, ravnovesje mikroorganizmov v ustih še ni stabilno, lahko pa se prenese tudi med dojenjem zaradi glivične okužbe bradavic pri materi.

Zakaj se okužba ponavlja?

Glivice se zelo hitro prenašajo med materjo in dojenčkom, zato lahko pride do tako imenovanega "ping-pong učinka", kjer se okužba nenehno vrača.

Zato strokovnjakinja poudarja:

"Če mama posumi, da bi šlo lahko za soor, je pomembno, da kontaktira otrokovega pediatra. Največkrat zdravniki predpišejo protiglivično zdravilo in pomembno je, da se zdravita hkrati tako mama kot tudi otrok. Nujna je tudi dosledna higiena dud, delov črpalke in stekleničk. Večinoma se izboljšanje hitro pokaže."

icon-expand Kljub glivicam lahko vseeno dojite naprej, a pri tem je potrebna dodatna previdnost. FOTO: Adobe Stock

Kako poteka zdravljenje?

Zdravljenje običajno vključuje :

Pri materi:

- protiglivične kreme za bradavice, - v hujših primerih tudi zdravila v obliki tablet. Pri dojenčku: - protiglivični geli ali kapljice za usta Zdravljenje običajno traja nekaj dni do tednov, pomembno pa je, da ga dokončamo, tudi če simptomi hitro izzvenijo.

Higiena je ključnega pomena

Za uspešno zdravljenje in preprečevanje ponovitve je zelo pomembna tudi higiena: - redno umivanje rok, - sterilizacija dud, stekleničk in pripomočkov za dojenje, - pogosto menjavanje prsnih blazinic, - pranje perila (nedrčkov, brisač) na višjih temperaturah. Glivice se namreč hitro širijo in lahko preživijo na vlažnih površinah.

Kdaj poiskati pomoč?

Če opazite simptome ali bolečina pri dojenju ne mine, je priporočljivo, da se obrnete na: - osebnega zdravnika, - pediatra, - svetovalko za dojenje. Nezdravljena okužba lahko vodi v večje težave pri dojenju ali celo prezgodnjo prekinitev dojenja.

Ali lahko kljub glivicam in sooru še vedno dojite?

Da. V večini primerov dojenje lahko nadaljujete tudi med zdravljenjem, saj je materino mleko za otroka še vedno najboljša izbira. Pomembno pa je, da zdravljenje poteka pravilno in da spremljate morebitne bolečine ali spremembe. Glivice na bradavicah in soor pri dojenčku sta neprijetna, a pogosta težava v obdobju dojenja. Ključ do uspešnega reševanja je pravočasno prepoznavanje simptomov, sočasno zdravljenje matere in otroka ter dobra higiena. Z ustreznim pristopom se težava običajno hitro reši, dojenje pa lahko nemoteno nadaljujete.