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Dojenje in alkohol: mora mama po kozarcu vina res izčrpati in zavreči mleko?

S.B.
Dojenje 0
02. 10. 2026 04.00

"Če dojiš, alkohola ne smeš niti povohati." To je nasvet, ki ga je verjetno slišala marsikatera mama. In potem pride posebno druženje, kozarec vina ali piva in naslednje vprašanje: Ali moram mleko zdaj izčrpati in zavreči? Koliko časa moram čakati, preden lahko spet podojim otroka?

Materino mleko se prilagaja otrokovim potrebam; v vročini vsebuje več vode, v hladnejših mesecih pa več maščobe.
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Odgovor ni tako preprost, kot se pogosto zdi na družbenih omrežjih.

Najvarnejša možnost med dojenjem je sicer, da alkohola ne uživamo. Toda aktualne smernice ameriškega Centra za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) navajajo, da zmeren vnos, torej največ ena standardna alkoholna pijača na dan, ni znan kot škodljiv za dojenčka. Za dodatno previdnost priporočajo, da mati po eni pijači počaka najmanj dve uri, preden doji.

Britanski NHS podobno navaja, da občasna pijača verjetno ne bo škodovala otroku, zlasti če mama pred naslednjim dojenjem počaka nekaj ur.

Eden najbolj razširjenih nasvetov je, da mora mama po kozarcu vina izčrpati mleko in ga zavreči, da bi iz njega odstranila alkohol. To ne drži.

Alkohol iz materinega mleka ne izgine zato, ker ga mama izčrpa. Njegova koncentracija v mleku sčasoma pada skupaj s koncentracijo alkohola v materini krvi. CDC zato izrecno opozarja, da črpanje mleka ne pospeši odstranjevanja alkohola iz mleka.

Če si mora mama mleko iztisniti zato, ker so dojke polne ali jo bolijo, ga lahko seveda iztisne. Če je od zaužitja alkohola minilo premalo časa, pa ga je treba zavreči, če ga ne želi dati otroku. Črpanje je v tem primeru namenjeno predvsem olajšanju pritiska v dojkah in ohranjanju ritma črpanja, ne pa "čiščenju" mleka.

Alkohol iz materinega mleka ne izgine zato, ker ga mama izčrpa.
Alkohol iz materinega mleka ne izgine zato, ker ga mama izčrpa.FOTO: Adobe Stock

Koliko časa alkohol ostane v mleku?

Alkohol prehaja v materino mleko, njegova koncentracija pa je približno enaka koncentraciji alkohola v krvi. Najvišja je običajno približno 30 do 60 minut po zaužitju alkohola, nato začne upadati.

CDC kot približno orientacijo navaja:

- po eni standardni pijači je alkohol v mleku lahko zaznaven približno 2 do 3 ure,

- po dveh pijačah približno 4 do 5 ur,

- po treh pijačah približno 6 do 8 ur.

Čas se med posameznicami razlikuje glede na količino alkohola, hitrost pitja, telesno težo, uživanje hrane in druge dejavnike.

Pomembno pa je tudi, da "en kozarec" ni vedno en standardni odmerek alkohola. Velik kozarec vina ali močno pivo lahko vsebujeta precej več alkohola, kot si mama predstavlja.

Kaj pa, če mora dojenček jesti prej?

Če mama ve, da bo spila alkohol in želi zmanjšati možnost, da bo morala preskočiti podoj, lahko mleko iztisne pred pitjem in ga shrani za kasnejši obrok.

Če mora dojenček jesti prej, kot je minilo dovolj časa, lahko uporabi predhodno iztisnjeno mleko. CDC posebej priporoča to možnost, če mama po zaužitju alkohola ne more počakati do naslednjega podoja.

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Ne gre samo za mleko

Pri alkoholu pa obstaja še en vidik, na katerega se v razpravah o dojenju pogosto pozabi.

Večja količina alkohola lahko vpliva na materino presojo in sposobnost varne skrbi za dojenčka. Če je odrasla oseba opita, mora za otroka skrbeti trezna odrasla oseba.

NHS ob tem posebej opozarja: če je mama pila alkohol, ne sme spati skupaj z dojenčkom v isti postelji ali na kavču, saj je uživanje alkohola povezano s povečanim tveganjem za sindrom nenadne smrti dojenčka (SIDS).

Zato vprašanje ni samo "Ali je v mleku še alkohol?", ampak tudi "Ali lahko mama varno skrbi za otroka?"

Kaj pa več kot en kozarec?

Tu je potrebna precej večja previdnost.

CDC ne priporoča uživanja več kot ene standardne alkoholne pijače na dan med dojenjem. Večje količine alkohola lahko vplivajo tudi na izločanje mleka, pri večjem in ponavljajočem se uživanju pa so možni vplivi na otrokov spanec, rast in razvoj.

Količina je pomembna, pomemben pa je tudi čas od zaužitja.

Če si mora mama mleko iztisniti zato, ker so dojke polne ali jo bolijo, ga lahko seveda iztisne.
Če si mora mama mleko iztisniti zato, ker so dojke polne ali jo bolijo, ga lahko seveda iztisne.FOTO: Adobe Stock

In predvsem brez nepotrebne krivde

Dojenje je lahko za mamo čudovita izkušnja, lahko pa je tudi zahtevno obdobje, polno pravil, nasvetov in občutka, da lahko vsaka odločitev škoduje otroku.

Prav zato je pomembno, da se mame pri tako občutljivih vprašanjih ne zanašajo na komentarje na družbenih omrežjih ali stare mite.

Kozarec vina ne pomeni, da mora mama avtomatično prekiniti dojenje. Prav tako pa izčrpavanje in zavračanje mleka ne pomeni, da bo alkohol zaradi tega hitreje izginil.

Najvarnejša izbira je enostavno biti brez alkohola. Če se mama vendarle odloči za eno pijačo, pa aktualne zdravstvene smernice ponujajo konkretne napotke, kako zmanjšati izpostavljenost otroka.

Pri dojenju pa je ravno to najpomembnejše: manj strašenja, manj mitov in več preverjenih informacij.

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