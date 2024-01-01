Dojenje dojenčku nudi unikatno hrano in hkrati naravno zaščito pred prekomerno telesno težo tudi pozneje v življenju. Poleg številnih koristi za zdravje mame in otroka je tudi najbolj okolju prijazna in trajnostna izbira: mleko nastane pri mami, zato ni embalaže in odpadkov.
Telo po porodu okreva, življenje se postavi na glavo, med neprespanimi nočmi in vzpostavljanjem dojenja se zdi vadba zadnja misel. A pravilno izbrana, umirjena telesna aktivnost lahko že kmalu občutno izboljša splošno počutje, držo, prekrvavitev, prebavo, spanje in samozavest. In kar je zelo pomembno – brez negativnega vpliva na dojenje, je na Strokovnem srečanju o dojenju in laktaciji v organizaciji Unicefa Slovenija poudarila fizioterapevtka iz Splošne bolnišnice Celje, Tanja Marušič.
Dojenje novorojenčka je lahko izjemno lepa izkušnja, lahko pa predstavlja marsikateri izziv, zato smo za vas pripravili nekaj predlogov, kako se izogniti težavam pri dojenju in zgolj uživati v tej lepi in edinstveni izkušnji.
Da, osebe z majhnimi prsmi lahko uspešno dojijo in ne, velikost dojke ne vpliva na količino materinega mleka.
Med 1. in 7. avgustom po vsem svetu obeležujemo svetovni teden dojenja, ki poudarja pomen dojenja za zdravje mater in otrok ter spodbuja podporo doječim mamicam. Ob tej priložnosti z vami delimo tudi navdihujočo zgodbo Sarah Whitney, mame, ki je dojenje doživela kot dejanje poguma, ljubezni in vztrajnosti – kljub težki življenjski preizkušnji.
Stephanie Case, ultramaratonka in pravnica za človekove pravice, je pred kratkim postala globalna senzacija, ko je zmagala na 100-kilometrski gorski preizkušnji v Snowdonii – medtem ko je na progi dojila svojo šestmesečno hčerko Pepper.
Ste postali novopečena mama in si želite čim dlje dojiti svojega otroka? Obstaja pa le ena težavica, in to je pomanjkanje libida ali spolnega poželenja? Za vas imamo nasvete, kako po porodu in kljub dojenju znova obuditi željo po posteljnih aktivnostih.
Dojenje je čudovita izkušnja, a pogosto polna vprašanj. Kako lahko s preprostimi ukrepi izboljšate kakovost materinega mleka in zagotovite optimalno prehrano za vašega dojenčka? Preberite, kako.
Podaljšano dojenje ni koristno le za dojenčke, ampak tudi za mame, ki pobirajo plodove tega posebnega obdobja. Neka mamica se je odločila na družbenih omrežjih deliti svoje razloge, zakaj je podaljšala dojenje svojega sina. Poglejte, kateri so.
Pred časom je Tamara Ecclestone povedala, da še vedno doji petletnico ter da je zagovornica dolgotrajnega dojenja. V Sloveniji sta o tem spregovorili pevka Maja Prašnikar, ki doji oba svoja otroka – štiriletnega sina Vala in skoraj dve leti staro hčerko Inti ter igralka Ana Dolinar, ki doji svojega petletnega sina.
Svetovalka za dojenje je razkrila zlata vredne trike, ki lahko pomagajo omiliti bolečine med dojenjem.
