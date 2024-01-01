Bibaleze.si
Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok
Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok

Perimenopavza brez skrivnosti: kaj mora partner vedeti o hormonih, čustvih in odnosih
Perimenopavza brez skrivnosti: kaj mora partner vedeti o hormonih, čustvih in odnosih

Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok
Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok

Dojenje – materino mleko je prva in najprimernejša hrana za dojenčka
Dojenje – materino mleko je prva in najprimernejša hrana za dojenčka

Dojenje dojenčku nudi unikatno hrano in hkrati naravno zaščito pred prekomerno telesno težo tudi pozneje v življenju. Poleg številnih koristi za zdravje mame in otroka je tudi najbolj okolju prijazna in trajnostna izbira: mleko nastane pri mami, zato ni embalaže in odpadkov.

Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?
Da, vadba in dojenje gresta skupaj. Kdaj in kako začeti?

Telo po porodu okreva, življenje se postavi na glavo, med neprespanimi nočmi in vzpostavljanjem dojenja se zdi vadba zadnja misel. A pravilno izbrana, umirjena telesna aktivnost lahko že kmalu občutno izboljša splošno počutje, držo, prekrvavitev, prebavo, spanje in samozavest. In kar je zelo pomembno – brez negativnega vpliva na dojenje, je na Strokovnem srečanju o dojenju in laktaciji v organizaciji Unicefa Slovenija poudarila fizioterapevtka iz Splošne bolnišnice Celje, Tanja Marušič.

Dojenje brez bolečin: Nasveti za lažje in uspešnejše dojenje
Dojenje brez bolečin: Nasveti za lažje in uspešnejše dojenje

Dojenje novorojenčka je lahko izjemno lepa izkušnja, lahko pa predstavlja marsikateri izziv, zato smo za vas pripravili nekaj predlogov, kako se izogniti težavam pri dojenju in zgolj uživati v tej lepi in edinstveni izkušnji.

Kaj morate vedeti o dojenju z majhnimi prsmi
Kaj morate vedeti o dojenju z majhnimi prsmi

Da, osebe z majhnimi prsmi lahko uspešno dojijo in ne, velikost dojke ne vpliva na količino materinega mleka.

Ganljiva zgodba, ki je obkrožila svet: Mama z rakom dojke kljub bolezni dojila svojega otroka
Ganljiva zgodba, ki je obkrožila svet: Mama z rakom dojke kljub bolezni dojila svojega otroka

Med 1. in 7. avgustom po vsem svetu obeležujemo svetovni teden dojenja, ki poudarja pomen dojenja za zdravje mater in otrok ter spodbuja podporo doječim mamicam. Ob tej priložnosti z vami delimo tudi navdihujočo zgodbo Sarah Whitney, mame, ki je dojenje doživela kot dejanje poguma, ljubezni in vztrajnosti – kljub težki življenjski preizkušnji.

Zmagala v teku na 100 km, medtem ko je dojila svojo dojenčico
Zmagala v teku na 100 km, medtem ko je dojila svojo dojenčico

Stephanie Case, ultramaratonka in pravnica za človekove pravice, je pred kratkim postala globalna senzacija, ko je zmagala na 100-kilometrski gorski preizkušnji v Snowdonii – medtem ko je na progi dojila svojo šestmesečno hčerko Pepper.

Je zaradi dojenja ugasnila želja po spolnosti? Ne obupajte, ti nasveti vam bodo pomagali
Je zaradi dojenja ugasnila želja po spolnosti? Ne obupajte, ti nasveti vam bodo pomagali

Ste postali novopečena mama in si želite čim dlje dojiti svojega otroka? Obstaja pa le ena težavica, in to je pomanjkanje libida ali spolnega poželenja? Za vas imamo nasvete, kako po porodu in kljub dojenju znova obuditi željo po posteljnih aktivnostih.

Načini, kako izboljšati vsebnost maščob v materinem mleku
Načini, kako izboljšati vsebnost maščob v materinem mleku

Dojenje je čudovita izkušnja, a pogosto polna vprašanj. Kako lahko s preprostimi ukrepi izboljšate kakovost materinega mleka in zagotovite optimalno prehrano za vašega dojenčka? Preberite, kako.

'5 razlogov, zakaj sem se odločila podaljšati dojenje'
'5 razlogov, zakaj sem se odločila podaljšati dojenje'

Podaljšano dojenje ni koristno le za dojenčke, ampak tudi za mame, ki pobirajo plodove tega posebnega obdobja. Neka mamica se je odločila na družbenih omrežjih deliti svoje razloge, zakaj je podaljšala dojenje svojega sina. Poglejte, kateri so.

Pogovori o materinstvu: doji svojega štiriletnega sina
Pogovori o materinstvu: doji svojega štiriletnega sina

Pred časom je Tamara Ecclestone povedala, da še vedno doji petletnico ter da je zagovornica dolgotrajnega dojenja. V Sloveniji sta o tem spregovorili pevka Maja Prašnikar, ki doji oba svoja otroka – štiriletnega sina Vala in skoraj dve leti staro hčerko Inti ter igralka Ana Dolinar, ki doji svojega petletnega sina.

Dojenje ne bi smelo biti boleča izkušnja, opozarja svetovalka

Svetovalka za dojenje je razkrila zlata vredne trike, ki lahko pomagajo omiliti bolečine med dojenjem.

Dojenje ne bi smelo biti boleča izkušnja, opozarja svetovalka
