Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Dojenček joka, ko odideš? Tako mu olajšaš strah pred ločitvijo

B.R.
Dojenček 0
04. 05. 2026 04.00

Okoli šestega ali sedmega meseca starosti se pri večini otrok začne razvijati močan občutek navezanosti. Dojenček, ki je bil še pred kratkim nasmejan do vseh, se začne stiskati k mami in zadržano opazuje neznane obraze. Jok ob odhodu starša ali strah pred tujci v tem obdobju nista znak razvajenosti, temveč povsem normalen in zdrav del otrokovega razvoja.

Mama s hčerko

Zakaj se ob ločitvi pojavita strah in tesnoba

Otrok se od rojstva uči, da mu bližnja odrasla oseba – najpogosteje mama – nudi varnost, tolažbo in zaščito. Ta oseba postane njegov varni pristan, kamor se lahko vedno zateče, ko ga kaj prestraši ali razburi.

Ko začne razumeti, da mama včasih odide, hkrati pa še nima občutka za čas, ne razume, da se bo vrnila. Zato ločitev doživlja kot nekaj končnega in zastrašujočega. Ob njenem odhodu se odzove z jokom, klicanjem ali oklepanjem, to je njegov način, da izrazi strah in išče bližino.

Vsak otrok je drugačen

Tako kot odrasli se tudi dojenčki razlikujejo po temperamentu. Nekateri so bolj občutljivi in se hitreje prestrašijo novih ljudi ali okolij, drugi so bolj sproščeni in odprti.
Tako kot odrasli se tudi dojenčki razlikujejo po temperamentu. Nekateri so bolj občutljivi in se hitreje prestrašijo novih ljudi ali okolij, drugi so bolj sproščeni in odprti. FOTO: Adobe Stock

Tako kot odrasli se tudi dojenčki razlikujejo po temperamentu. Nekateri so bolj občutljivi in se hitreje prestrašijo novih ljudi ali okolij, drugi so bolj sproščeni in odprti. Zato ni enotnega pravila, kdaj in kako močno bo otrok doživljal strah pred ločitvijo, pomembno je, da starši prepoznajo njegove potrebe in se nanje mirno odzovejo.

Otroci so bolj ranljivi, kadar so utrujeni, lačni ali preobremenjeni z novimi dražljaji. Občutki negotovosti se lahko še okrepijo, če se poruši dnevni ritem, če otrok preskoči spanec ali se znajde v neznanem, hrupnem okolju.

Rutina in bližina prinašata občutek varnosti

Rutina daje otroku občutek predvidljivosti in s tem varnosti. Reden dnevni ritem, mirno okolje, dovolj spanja in nežni stiki s starši so temelj čustvene stabilnosti.

Otrok potrebuje bližino, dotik in tolažbo. Ko se prestraši, ga pomiri nežen objem, znan vonj in miren glas. Če ga pustimo samega v trenutku stiske, se bo njegov strah le še povečal. Zato ni razvajen, če nas kliče, sporoča le: Potrebujem te, da se počutim varno.

Kako otroku pomagati ob ločitvi

Otrok zelo dobro zazna čustveno stanje svojih staršev.
Otrok zelo dobro zazna čustveno stanje svojih staršev. FOTO: Profimedia

Ko morate od doma, otroka vedno vnaprej pripravite. Povejte mu, da boste odšli, da ga bo pazila znana oseba (npr. babica ali varuška) in da se boste kmalu vrnili. Čeprav še ne razume vseh besed, občuti ton vašega glasu in iskrenost.

Pomembno je, da se ne izmuznete potiho, ko ne gleda. Otrok bi lahko izgubil občutek zaupanja. Bolje je, da se poslovite, tudi če zajoka, tako bo počasi razumel, da se vedno znova vrnete.

Če je mogoče, naj zanj skrbi ista oseba, saj mu to daje občutek stabilnosti. Lažje mu je tudi, če ostane v poznanem okolju, na primer doma.

Ko se vrnete, si vzemite čas, da se ponovno povežete. Posvetite mu mirno pozornost, crkljanje, pogovor ali skupna igra pomagajo, da predela ločitev in ponovno okrepi občutek zaupanja.

Tudi starši so ogledalo otrokovega miru

Otrok zelo dobro zazna čustveno stanje svojih staršev. Če smo vznemirjeni, negotovi ali čutimo krivdo ob ločitvi, bo to občutil tudi on. Zato je ključno, da starši ohranimo mir in zaupanje, saj otroku prav naš notranji mir sporoča, da je vse v redu.

Ljubeč odziv je najboljše zdravilo

Čeprav jok ob ločitvi nikomur ni prijeten, je to naravni način izražanja čustev. Ko otroka vzamemo v naročje, ga objamemo in mu nežno povemo, da smo tu zanj, mu pomagamo, da razvije občutek, da je svet varen prostor.

Dojenček, ki čuti, da so njegove potrebe razumljene in zadovoljene, bo sčasoma postal bolj samozavesten, radoveden in pripravljen raziskovati svet tudi brez stalne prisotnosti staršev.

Strah pred ločitvijo je le začasna faza, otrok jo bo lažje premostil, če bo čutil varnost, ljubezen in razumevanje. Vaše potrpežljivo in mirno odzivanje mu pomaga graditi zaupanje, ki ga bo spremljalo vse življenje.

7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas
Preberi še
7 stvari, ki si jih bodo otroci zapomnili o vas

Viri: Mayo Clinic, Britannica

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
strah pred ločitvijo dojenček joka razvoj otroka navezanost starševski nasveti
Naslednji članek
Dojenje

Ali vaš dojenček dobi dovolj mleka? Prepoznajte znake

Bibaleze.si Stiska otroka ob prihodu novorojenčka: kako ravnati?
Bibaleze.si Zakaj se malček ne veseli skupaj z družino?
Bibaleze.si Kaj, če se v svojega novorojenčka ne zaljubiš takoj?
Bibaleze.si Zakaj je plazenje ključno za zdrav razvoj otroka – in kaj, če ga preskoči
Bibaleze.si 6 pravil za obisk novorojenčka – nasveti izkušene mame in doule
Bibaleze.si Čustvena priprava na starševstvo: Povežite se z otrokom v trebuhu
Bibaleze.si Kako pripraviti otroka na prihod dojenčka?
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1688