Dojenček ima vročino. Katere napake starši naredimo najpogosteje?

Kot pojasnjuje Healthline, je pri dojenčkih in majhnih otrocih najpomembneje vedeti, kdaj gre za običajen potek bolezni in kdaj vročina zahteva pregled pri zdravniku.

Kdaj govorimo o vročini?

Po podatkih American Academy of Pediatrics se za vročino pri dojenčku običajno šteje telesna temperatura 38 stopinj Celzija ali več. Nekoliko višje vrednosti so pri virusnih okužbah povsem običajne in same po sebi še ne povedo, kako resna je bolezen. Zdravnike pogosto bolj kot številka na termometru zanima otrokovo splošno stanje. Ali pije tekočino? Ali se odziva na okolico? Je pretirano zaspan? Te informacije povedo več kot sama temperatura.

icon-expand Veliko staršev meni, da je treba vročino nemudoma znižati. V resnici pa je vročina del naravne obrambe telesa. FOTO: Shutterstock

Napaka št. 1: Vsako vročino želimo takoj znižati

Veliko staršev meni, da je treba vročino nemudoma znižati. V resnici pa je vročina del naravne obrambe telesa. Kot navaja Healthline, zdravljenje ni namenjeno številki na termometru, ampak počutju otroka. Če je otrok kljub vročini razmeroma živahen, pije in se odziva, ni nujno, da bo potreboval zdravilo že ob prvem povišanju temperature.

Napaka št. 2: Otroka dodatno zavijemo v odeje

To je eden najpogostejših mitov. Čeprav ima otrok mrzlico, ga ni priporočljivo prekomerno pokrivati. Pretopla oblačila in debele odeje lahko telesu otežijo oddajanje toplote in povzročijo še višjo temperaturo. Strokovnjaki svetujejo lahka oblačila in prijetno temperaturo prostora, ne pa pretiranega ogrevanja.

Napaka št. 3: Pozabimo na tekočino

Pri vročini telo izgublja več tekočine kot običajno. Dojenčki in majhni otroci lahko zaradi tega hitreje dehidrirajo, zato je pomembno, da pogosto ponudimo dojenje, mleko ali vodo, če je otrok dovolj star zanjo. Znaki dehidracije so lahko:

- suha usta,

- manj mokrih plenic,

- jok brez solz,

- nenavadna zaspanost.

Napaka št. 4: Hladne kopeli in ledeni obkladki

Marsikdo še vedno poseže po mrzli vodi, vendar to ni priporočljivo. Ledene kopeli in zelo hladni obkladki lahko povzročijo drgetanje, kar telesno temperaturo celo zviša. Če želimo otroka osvežiti, je bolj primerna mlačna voda.

icon-expand Pri vročini telo izgublja več tekočine kot običajno. FOTO: Adobe Stock

Kdaj poklicati zdravnika?

Nekatere situacije zahtevajo hiter posvet z zdravnikom. Posebno pozornost je treba nameniti:

- dojenčkom, mlajšim od treh mesecev, ki imajo temperaturo 38 stopinj Celzija ali več,

- težavam z dihanjem,

- znakom dehidracije,

- neznačilni zaspanosti ali neodzivnosti,

- krčem,

- vročini, ki traja več dni.

Kaj si velja zapomniti?

Starši pogosto doživljajo vročino kot nekaj nevarnega, vendar je v večini primerov le znak, da se telo bori proti okužbi. Veliko pomembneje od same številke na termometru je otrokovo počutje, zadosten vnos tekočine in spremljanje morebitnih opozorilnih znakov. Čeprav je vročina lahko neprijetna, strokovnjaki poudarjajo, da ni vedno nasprotnik. Pogosto je znak, da otrokov imunski sistem opravlja svoje delo.