Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA

Dojenček ima vročino. Katere napake starši naredimo najpogosteje?

L.G.M.
Dojenček 0
06. 11. 2026 04.00

Ko termometer pokaže povišano temperaturo, marsikaterega starša zagrabi panika. Toda strokovnjaki opozarjajo, da vročina sama po sebi ni bolezen, temveč obrambni odziv telesa. Njena naloga je pomagati imunskemu sistemu v boju proti okužbi.

vročina
Izberite Bibaleze.si za svoj prednostni vir na Google.

Kot pojasnjuje Healthline, je pri dojenčkih in majhnih otrocih najpomembneje vedeti, kdaj gre za običajen potek bolezni in kdaj vročina zahteva pregled pri zdravniku. 

Dojenček še ne sedi? Preverite, kdaj je čas za skrb in kako mu lahko pomagate
Preberi še
Dojenček še ne sedi? Preverite, kdaj je čas za skrb in kako mu lahko pomagate

Kdaj govorimo o vročini?

Po podatkih American Academy of Pediatrics se za vročino pri dojenčku običajno šteje telesna temperatura 38 stopinj Celzija ali več. Nekoliko višje vrednosti so pri virusnih okužbah povsem običajne in same po sebi še ne povedo, kako resna je bolezen.

Zdravnike pogosto bolj kot številka na termometru zanima otrokovo splošno stanje. Ali pije tekočino? Ali se odziva na okolico? Je pretirano zaspan? Te informacije povedo več kot sama temperatura.

Veliko staršev meni, da je treba vročino nemudoma znižati. V resnici pa je vročina del naravne obrambe telesa.
Veliko staršev meni, da je treba vročino nemudoma znižati. V resnici pa je vročina del naravne obrambe telesa.FOTO: Shutterstock

Napaka št. 1: Vsako vročino želimo takoj znižati

Veliko staršev meni, da je treba vročino nemudoma znižati. V resnici pa je vročina del naravne obrambe telesa.

Kot navaja Healthline, zdravljenje ni namenjeno številki na termometru, ampak počutju otroka. Če je otrok kljub vročini razmeroma živahen, pije in se odziva, ni nujno, da bo potreboval zdravilo že ob prvem povišanju temperature.

Napaka št. 2: Otroka dodatno zavijemo v odeje

To je eden najpogostejših mitov.

Čeprav ima otrok mrzlico, ga ni priporočljivo prekomerno pokrivati. Pretopla oblačila in debele odeje lahko telesu otežijo oddajanje toplote in povzročijo še višjo temperaturo.

Strokovnjaki svetujejo lahka oblačila in prijetno temperaturo prostora, ne pa pretiranega ogrevanja.

Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka
Preberi še
Tako lahko okrepite imunski sistem svojega malčka

Napaka št. 3: Pozabimo na tekočino

Pri vročini telo izgublja več tekočine kot običajno.

Dojenčki in majhni otroci lahko zaradi tega hitreje dehidrirajo, zato je pomembno, da pogosto ponudimo dojenje, mleko ali vodo, če je otrok dovolj star zanjo.

Znaki dehidracije so lahko:
- suha usta,
- manj mokrih plenic,
- jok brez solz,
- nenavadna zaspanost.

Kako okrepiti imunsko odpornost vrtčevskega otroka? To so stvari, ki zares štejejo
Preberi še
Kako okrepiti imunsko odpornost vrtčevskega otroka? To so stvari, ki zares štejejo

Napaka št. 4: Hladne kopeli in ledeni obkladki

Marsikdo še vedno poseže po mrzli vodi, vendar to ni priporočljivo.

Ledene kopeli in zelo hladni obkladki lahko povzročijo drgetanje, kar telesno temperaturo celo zviša. Če želimo otroka osvežiti, je bolj primerna mlačna voda.

Pri vročini telo izgublja več tekočine kot običajno.
Pri vročini telo izgublja več tekočine kot običajno.FOTO: Adobe Stock

Kdaj poklicati zdravnika?

Nekatere situacije zahtevajo hiter posvet z zdravnikom.

Posebno pozornost je treba nameniti:
- dojenčkom, mlajšim od treh mesecev, ki imajo temperaturo 38 stopinj Celzija ali več,
- težavam z dihanjem,
- znakom dehidracije,
- neznačilni zaspanosti ali neodzivnosti,
- krčem,
- vročini, ki traja več dni.

5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka
Preberi še
5 okusnih živil za dobro odpornost in zdravje otroka

Kaj si velja zapomniti?

Starši pogosto doživljajo vročino kot nekaj nevarnega, vendar je v večini primerov le znak, da se telo bori proti okužbi. Veliko pomembneje od same številke na termometru je otrokovo počutje, zadosten vnos tekočine in spremljanje morebitnih opozorilnih znakov.

Čeprav je vročina lahko neprijetna, strokovnjaki poudarjajo, da ni vedno nasprotnik. Pogosto je znak, da otrokov imunski sistem opravlja svoje delo.

Vir: Healthline

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
vročina bolezni povišana temperatura dojenček vročina
Naslednji članek
Dojenček

Dojenček še ne sedi? Preverite, kdaj je čas za skrb in kako mu lahko pomagate

Bibaleze.si 5 stvari, ki jih morate narediti, če ima otrok vročino
Bibaleze.si Zakaj ima dojenček vročo glavico? Najpogostejši razlogi in kdaj je čas za skrb
Bibaleze.si Temperatura pri otroku – kdaj k zdravniku?
Bibaleze.si Te hrane ne dajajte otroku, ko ima vročino – lahko poslabša stanje
Vizita.si Vročina: naravni odziv telesa ali znak za obisk zdravnika?
Vizita.si Otrok ima vročino: kdaj lahko ostane doma in kdaj potrebuje pregled?
Bibaleze.si Tako lahko prepoznate znake nevarne sepse pri otrocih
Priporoča
Komentarji (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Bibaleze
Bibaleze
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 2014