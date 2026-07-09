Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?

Tudi vi mislite, da so pesek in kamenčki na plaži sterilni, ker sta sonce in sol uničila vse bakterije? Gre za napačno mišljenje in plaža je ponavadi leglo mnogoterih bakterij. Toplota in vlaga sta namreč skoraj idealna pogoja za razvoj bakterij, ki lahko pridejo tudi do spolnih organov, skozi sečnico vstopijo v telo in povzročijo cistitis oziroma vnetje sečnega mehurja.

V ZDA so mali 'nagci' z zakonom prepovedani, v Evropi za zdaj še ne. Vendar pa kljub dovoljenju, da so naši otroci lahko na kopališčih brez kopalk, obstaja precej razlogov, zakaj je primerneje, da jim jih na javnih kopališčih nadenemo.

Spekter nezaželenih učinkov, ki jih lahko otrok pobere na plaži, je namreč velik, od glist in glivic do izpuščajev, vnetij in celo spolno prenosljivih bolezni. Če pa je otrok zaščiten s kopalnimi hlačkami ali kopalnimi pleničkami, je možnost, da bi se s čim okužil, enaka ničli.