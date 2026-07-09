Ali naj dojenček na plaži nosi kopalke?

Tudi vi mislite, da so pesek in kamenčki na plaži sterilni, ker sta sonce in sol uničila vse bakterije? Gre za napačno mišljenje in plaža je ponavadi leglo mnogoterih bakterij. Toplota in vlaga sta namreč skoraj idealna pogoja za razvoj bakterij, ki lahko pridejo tudi do spolnih organov, skozi sečnico vstopijo v telo in povzročijo cistitis oziroma vnetje sečnega mehurja.
V ZDA so mali 'nagci' z zakonom prepovedani, v Evropi za zdaj še ne. Vendar pa kljub dovoljenju, da so naši otroci lahko na kopališčih brez kopalk, obstaja precej razlogov, zakaj je primerneje, da jim jih na javnih kopališčih nadenemo.
Spekter nezaželenih učinkov, ki jih lahko otrok pobere na plaži, je namreč velik, od glist in glivic do izpuščajev, vnetij in celo spolno prenosljivih bolezni. Če pa je otrok zaščiten s kopalnimi hlačkami ali kopalnimi pleničkami, je možnost, da bi se s čim okužil, enaka ničli.
Simptomi vnetja
Prvi simptomi vnetja so bolečine v spodnjem delu trebuha, občutek nelagodja in pekoč občutek pri uriniranju. Če pri otroku opazite takšne simptome, takoj pojdite k zdravniku. Verjetno boste dobili antibiotike. Za hitrejše zdravljenje je pomembno izboljšati prekrvavitev v tem predelu trebuha, zato je treba predel trebuha ogrevati, najbolje s toplim termoforjem ali pa naj se otrok pozno popoldan sonči na soncu.
Čim več tekočine
Voda, naravni sok ali nesladkan čaj bodo izprali bakterije iz mehurja in jim ne bodo dovolili, da bi se razširile po sečilih in zapletle vnetje. Zato je najbolje, da otroku pogosteje ponudite navadno vodo, sveže iztisnjene sokove in čaj ali brusnični sok.
Kopalke in pleničke lahko ščitijo pred poškodbami
Ko otrok pride iz vode, je najbolje, da mu mokre kopalke ali kopalno pleničko slečete, ga obrišete in mu nadenete suhe kopalke ali pleničko. Otrokove genitalije bodo kopalke ali plenička zaščitile tudi pred neprijetnim peskom, ki lahko ščemi in povzroči okužbe, ravno tako pa pred morebitnimi poškodbami in sončnimi opeklinami ter urezninami z vejicami, kamenčki in ostalim naravnim materialom, ki leži na plaži.
Bodite pozorni pri izbiri kopalk ali kopalnih pleničk
Otroku ne kupujte premajhnih kopalk, ki bi bile neudobne in bi ga tiščale. Ravno tako ne prevelikih, ki bi ga lahko med igro in plavanjem motile. Zato je pomembno, da je otrok pri nakupu kopalk vedno z vami, da jih lahko prej pomeri in se na ta način prepričate, da so ravno prav velike. Pri pleničkah pa bodite pozorni na primerno velikost in kakovost pleničk.
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