Nenavadni pojavi pri novorojenčkih, ki so povsem normalni

Diseboroični dermatitis

Gre za suhe kožne obloge na glavi, ki so lahko različne debeline in barv (rumenkaste, bele ...). Nekatere starše včasih zaskrbi, da je z njihovim otrokom kaj narobe, a naj vas pomirimo, da je tovrstna luskavica nekaj zelo običajnega. Običajno izgine v prvih nekaj mesecih po porodu. Najlažje se s 'temencami' soočimo tako, da otroku naredimo na glavi nežno oljno oblogo, ki jo pustimo delovati nekaj ur ali čez noč. Po potrebi seveda postopek ponavljamo, dokler ne pride do izboljšanja. Poskrbimo tudi za redno, a nežno krtačenje glave. Mekonij je prvo novorojenčkovo blato. Kakšne barve je, ali ima vonj, ali opravi otrok veliko potrebo že v maminem trebuhu ... izveste TUKAJ.

icon-expand Mekonij je prvo novorojenčkovo blato. FOTO: iStock

Eksplozivno odvajanje blata

Dojenčkovo blato se po teksturi razlikuje od odraslega – je bolj tekoče ali pudingasto. Glede na vrsto prehrane se spreminja tudi barva - vse od gorčično rumene, zelene, rdeče pa do rjave. A včasih se zgodi, da dojenčki kakajo izjemno silovito, zato ni nič nenavadnega, če pride včasih tudi do umazanih sten in tal. Morda ste se ob prebranem nasmejali, a tudi to je normalen del otroškega razvoja.

Mrmranje in grgranje

Včasih novopečeni starši pričakujejo od dojenčka le dve skrajnosti - jok ali tišino. A dejstvo je, da dojenček proizvaja številne zanimive glasove, ki so podobni gruljenju, mrmranju in grgranju, včasih celo smrčanju. Po mnenju strokovnjakov se razlog skriva v drobnih obnosnih prehodih in sluzi, ki se v njih ujame. Če sumite, da je čudnih zvokov več kot običajno, se posvetujte z zdravnikom, ki bo morda svetoval uporabo nosnega aspiratorja.

icon-expand Velikokrat se zgodi, da novorojenček ugleda svet z glavo čudne podolgovate oblike, ki jo najpogosteje povzroči dalj časa trajajoči pritisk v porodnem kanalu. FOTO: iStock

Neustavljivo kihanje

Ne pozabite, da je za novorojenega otroka na tem svetu vse nekaj novega, kar se lahko kaže tudi v občutljivosti na okolje. Imunski sistem se šele dobro vzpostavlja, zato ni nič čudnega, če kdaj pa kdaj zakiha. Pozornost je treba posvetiti le, ko je kihanje pogosto in ga spremljajo še drugi znaki prehlada.

Trzanje okončin

Zlasti v prvih mesecih življenja so naključne kretnje in trzanje z udi nekaj običajnega, saj je v tem času dojenček podvržen velikim razvojnim spremembam. Gre za normalne refleksne odzive na zanj neprijetne dražljaje iz okolja (na primer hrup, nenaden dotik ali dvig ...), s katerimi se skuša zaščititi. To imenujemo tudi Moro refleks.

icon-expand Najlažje se s ’temencami’ soočimo tako, da otroku naredimo na glavi nežno oljno oblogo, ki jo pustimo delovati nekaj ur ali čez noč. Po potrebi seveda postopek ponavljamo, dokler ne pride do izboljšanja. FOTO: Pixabay

Otekla spolovila in večje prsi Po porodu ni nič nenavadnega, če se pri nekaterih novorojenčkih - deklicah in dečkih - pojavijo otekla oziroma povečana spolovila in prsi. Razlog se skriva v izpostavljenosti materinim hormonom, stanje pa se uravna kmalu po porodu.

Glava nenavadne oblike