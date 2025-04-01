Vsak, ki prihaja iz funkcionalne in tople družine, prav dobro ve, kako izjemno pomirjujoče lahko deluje materin ali očetov objem ob trenutkih slabosti, nemoči ali žalosti. Včasih se zdi, da ko nas objameta mama ali oče, vse težave izginejo in svet se za trenutek zdi bolj varen. Je res?
Nakupovanje z dojenčkom je lahko prava preizkušnja potrpežljivosti, še posebej v prazničnem času, ko so trgovine polne ljudi, hrupne in stresne. Veliko staršev se spopada z jokom, utrujenostjo in občutkom nemoči, še posebej, če nimajo pomoči partnerja ali družine.
Se sprašujete, kako nahraniti dva srčka hkrati? To zanima tudi Anamario Goltes, ki se pripravlja na prihod drugega malega člana družine. Spoznajte čar tandemskega dojenja, ki lajša prehod starejšemu otroku in poglablja edinstveno vez med vsemi člani družine.
Mnogi starši so ponosni, ko njihov dojenček hitro napreduje – še preden se začne plaziti, že stoji in dela prve korake. Pogosto slišimo: "Moj otrok sploh ni plazil, kar shodil je!" A čeprav se to zdi kot znak napredka, lahko preskok faze plazenja vpliva na otrokov gibalni, čustveni in kognitivni razvoj.
Prva zima z dojenčkom prinaša veliko veselja, hkrati pa tudi skrbi in tisoč vprašanj: je dovolj oblečen, sme na zrak tudi v mrazu, ga bo v vozičku zeblo ali mu bo prevroče, kako prezračevati prostore, kakšna naj bo temperatura v kopalnici, kako pozimi negovati občutljivo dojenčkovo kožo, ali moram ob prehladu takoj k zdravniku, kaj storiti ob zamašenem nosku ... Strah, da bi ravnali narobe, je povsem razumljiv.
Med pregledi in preiskavami v nosečnosti med drugim spremljajo rast in razvoj ploda, da bi dovolj zgodaj ugotovili morebitne nepravilnosti in predvideli zaplete ter jih po možnosti preprečili.
Ena najpogostejših nadlog novorojenčkov in njihovih izčrpanih mamic in očkov so trebušni krči (infantilne kolike), ki se lahko pojavijo že v 15. dnevu življenja. Čeprav dojenčki najbolj jokajo v prvih mesecih življenja, je jok, ki spremlja krče, značilen in jasno kaže, da otrok trpi bolečine in nelagodje, zato mnogi starši raje posežejo po naravnih rešitvah. Kako učinkovite so?
Zimsko obdobje in nizke zunanje temperature so še posebno neprijetne za majhne otroke. Starši se zato pogosto sprašujejo, kako obleči svojega dojenčka, zato smo za vas pripravili nekaj koristnih napotkov.
Prvih nekaj let življenja vašega otroka je ključnega pomena za razvoj njegovih možganov. Pravzaprav bo imel vaš dojenček v prvih treh letih do dvakrat toliko nevronskih vezi kot odrasel človek, njegovi možgani pa bodo dosegli približno 80 odstotkov volumna odraslega!
Okoli šestega ali sedmega meseca starosti se pri večini otrok začne razvijati močan občutek navezanosti. Dojenček, ki je bil še pred kratkim nasmejan do vseh, se začne stiskati k mami in zadržano opazuje neznane obraze. Jok ob odhodu starša ali strah pred tujci v tem obdobju nista znak razvajenosti, temveč povsem normalen in zdrav del otrokovega razvoja.
Vsaka družina ima svojo zgodbo, svoje korenine in svoje značilnosti, ki se prenašajo iz roda v rod. Pogosto slišimo, da je otrok podoben babici ali da je podedoval določene značilnosti prav po njej. A koliko v resnici otrok podeduje od svoje babice? In kakšen je pomen teh genetskih povezav za njegovo zdravje in razvoj?
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.