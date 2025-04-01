Bibaleze.si
Še nimaš računa?
Prijavi se
Temni način
Nastavitve Odjava
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
7 korakov do zdrave najstniške kože
Nega in zdravje

7 korakov do zdrave najstniške kože

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila
OGLAS
Novice

Kako izbrati posteljo za odraščajočega otroka? To so najpomembnejša merila

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike

Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka
Dojenček

Objem staršev je najboljše 'zdravilo' za otroka

Vsak, ki prihaja iz funkcionalne in tople družine, prav dobro ve, kako izjemno pomirjujoče lahko deluje materin ali očetov objem ob trenutkih slabosti, nemoči ali žalosti. Včasih se zdi, da ko nas objameta mama ali oče, vse težave izginejo in svet se za trenutek zdi bolj varen. Je res?

Nakupovanje z dojenčkom med prazniki: Kako preživeti brez joka
Dojenček

Nakupovanje z dojenčkom med prazniki: Kako preživeti brez joka

Nakupovanje z dojenčkom je lahko prava preizkušnja potrpežljivosti, še posebej v prazničnem času, ko so trgovine polne ljudi, hrupne in stresne. Veliko staršev se spopada z jokom, utrujenostjo in občutkom nemoči, še posebej, če nimajo pomoči partnerja ali družine.

Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok
Dojenje

Anamaria Goltes tik pred porodom: Dva srca, ena mama – tandemsko dojenje otrok

Se sprašujete, kako nahraniti dva srčka hkrati? To zanima tudi Anamario Goltes, ki se pripravlja na prihod drugega malega člana družine. Spoznajte čar tandemskega dojenja, ki lajša prehod starejšemu otroku in poglablja edinstveno vez med vsemi člani družine.

Zakaj je plazenje ključno za zdrav razvoj otroka – in kaj, če ga preskoči
Dojenček

Zakaj je plazenje ključno za zdrav razvoj otroka – in kaj, če ga preskoči

Mnogi starši so ponosni, ko njihov dojenček hitro napreduje – še preden se začne plaziti, že stoji in dela prve korake. Pogosto slišimo: "Moj otrok sploh ni plazil, kar shodil je!" A čeprav se to zdi kot znak napredka, lahko preskok faze plazenja vpliva na otrokov gibalni, čustveni in kognitivni razvoj.

Prva zima z dojenčkom: kdaj ven, kako ga obleči in kdaj k pediatru?
Dojenček

Prva zima z dojenčkom: kdaj ven, kako ga obleči in kdaj k pediatru?

Prva zima z dojenčkom prinaša veliko veselja, hkrati pa tudi skrbi in tisoč vprašanj: je dovolj oblečen, sme na zrak tudi v mrazu, ga bo v vozičku zeblo ali mu bo prevroče, kako prezračevati prostore, kakšna naj bo temperatura v kopalnici, kako pozimi negovati občutljivo dojenčkovo kožo, ali moram ob prehladu takoj k zdravniku, kaj storiti ob zamašenem nosku ... Strah, da bi ravnali narobe, je povsem razumljiv.

Zakaj plodu merijo obseg glavice?
Dojenček v trebuhu

Zakaj plodu merijo obseg glavice?

Med pregledi in preiskavami v nosečnosti med drugim spremljajo rast in razvoj ploda, da bi dovolj zgodaj ugotovili morebitne nepravilnosti in predvideli zaplete ter jih po možnosti preprečili.

Najboljše naravne metode za lajšanje kolik pri novorojenčkih
Dojenček

Najboljše naravne metode za lajšanje kolik pri novorojenčkih

Ena najpogostejših nadlog novorojenčkov in njihovih izčrpanih mamic in očkov so trebušni krči (infantilne kolike), ki se lahko pojavijo že v 15. dnevu življenja. Čeprav dojenčki najbolj jokajo v prvih mesecih življenja, je jok, ki spremlja krče, značilen in jasno kaže, da otrok trpi bolečine in nelagodje, zato mnogi starši raje posežejo po naravnih rešitvah. Kako učinkovite so?

Kako dojenčka obleči pozimi?
Dojenček

Kako dojenčka obleči pozimi?

Zimsko obdobje in nizke zunanje temperature so še posebno neprijetne za majhne otroke. Starši se zato pogosto sprašujejo, kako obleči svojega dojenčka, zato smo za vas pripravili nekaj koristnih napotkov.

Kako spodbuditi razvoj možganov otroka skozi zanimive dejavnosti?
Razvoj otroka

Kako spodbuditi razvoj možganov otroka skozi zanimive dejavnosti?

Prvih nekaj let življenja vašega otroka je ključnega pomena za razvoj njegovih možganov. Pravzaprav bo imel vaš dojenček v prvih treh letih do dvakrat toliko nevronskih vezi kot odrasel človek, njegovi možgani pa bodo dosegli približno 80 odstotkov volumna odraslega!

Dojenček joka, ko odideš? Tako mu olajšaš strah pred ločitvijo
Dojenček

Dojenček joka, ko odideš? Tako mu olajšaš strah pred ločitvijo

Okoli šestega ali sedmega meseca starosti se pri večini otrok začne razvijati močan občutek navezanosti. Dojenček, ki je bil še pred kratkim nasmejan do vseh, se začne stiskati k mami in zadržano opazuje neznane obraze. Jok ob odhodu starša ali strah pred tujci v tem obdobju nista znak razvajenosti, temveč povsem normalen in zdrav del otrokovega razvoja.

Dojenček

Ta lastnost, ki jo vaš otrok podeduje od babice, vas bo presenetila

Vsaka družina ima svojo zgodbo, svoje korenine in svoje značilnosti, ki se prenašajo iz roda v rod. Pogosto slišimo, da je otrok podoben babici ali da je podedoval določene značilnosti prav po njej. A koliko v resnici otrok podeduje od svoje babice? In kakšen je pomen teh genetskih povezav za njegovo zdravje in razvoj?

Ta lastnost, ki jo vaš otrok podeduje od babice, vas bo presenetila
Arhiv člankov
Preverite razvoj otroka
Seznam porodnišnic
Vse slovenske porodnišnice na enem mestu
1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

Anketa + Arhiv
Ste že postavili božično drevo?
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Varno božično drevesce: vodič za starše, kako poskrbeti za varne praznike
Kako velik bo vaš otrok?

Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.

Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.

Datum poroda

Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.

Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.

E-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Bibaleze.si.

Prišlo je do napake.
Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.
Neobičajni manever predsednika vlade
novice Neobičajni manever predsednika vlade
Zmage, ki presegajo dosežke na kolesu
šport Zmage, ki presegajo dosežke na kolesu
Kaj so Božičku letos napisali naši znani obrazi?
popin Kaj so Božičku letos napisali naši znani obrazi?
Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
tv oddaje Kako so 'žarili' Pahorja, Plestenjaka in Potrebuješa?
5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Vizita.si 5 sezonskih sadežev, ki jih telo pozimi res potrebuje
Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Okusno.je Tako boste pripravili najboljše kuhano vino
Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
Zadovoljna.si Trpi za hudo boleznijo, čaka jo presaditev pljuč
S tem je obseden David Beckham
Moskisvet.com S tem je obseden David Beckham
Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Bibaleze.si Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea
Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Cekin.si Kje v Evropi imajo najvišje pokojnine?
Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Dominvrt.si Pozabite na strupe: učinkoviti naravni načini, kako se znebiti miši in podgan
Piješ preveč alkohola?
Vizita.si Piješ preveč alkohola?
Bibaleze
Bibaleze
SEKCIJE:

Novice Nosečnost Dojenček Malček Najstniki Za mami Očkov kotiček Družina in odnosi Prehrana Prosti čas
SLEDI NAM:
Bibaleze.si
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok
ISSN 2630-1679 © 2024, Bibaleze.si, Vse pravice pridržane Verzija: 1329