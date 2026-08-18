Ronaldo in Georgina prvič po poroki v javnosti, pozornost so pritegnili tudi otroci

Par se je z otroki pojavil na stadionu Al-Awwal Park v Rijadu, kjer je spremljal tekmo Ronaldovega kluba Al-Nassr, so poročali pri portalu Hello!. Čeprav se je v zadnjih dneh veliko govorilo o njuni poroki na Portugalskem, je njun prvi javni nastop po poroki pokazal, da se je družina hitro vrnila v običajen vsakdan.

Otroci v središču pozornosti

Čeprav je bila pozornost javnosti v zadnjih dneh usmerjena predvsem v njuno poroko, so tokrat največ pogledov pritegnili družinski trenutki na tribunah. Georgina in Ronaldo sta tekmo spremljala v družbi otrok, fotografi pa so ujeli nekaj prisrčnih prizorov, med drugim tudi trenutek, ko je nogometaš sedel z eno od hčerk v naročju. Njuni otroci so bili oblečeni v rumene drese Al-Nassra, kar je družinskemu izletu dodalo še posebno nogometno noto.

icon-expand Cristiano je v naročju držal eno od svojih hčera FOTO: Profimeda

Že večkrat sta poudarila, da želita kljub svetovni slavi otrokom omogočiti čim bolj normalno otroštvo. Georgina v intervjujih pogosto govori o tem, kako pomembni so ji skupni družinski trenutki, medtem ko Ronaldo tudi ob natrpanem športnem urniku veliko časa nameni svojim otrokom.

Sproščen videz namesto rdeče preproge

Novopečena zakonca sta za družinski izlet izbrala precej sproščen videz. Ronaldo je nosil črno majico in temne hlače, videz pa dopolnil z nekaj modnimi dodatki. Georgina se je odločila za elegantno, a hkrati udobno kombinacijo z zlato bomber jakno, črnim topom in baseball kapo. Oboževalci so hitro opazili, da je bil njun prvi javni nastop po poroki precej drugačen od tistega, kar bi morda pričakovali od enega najbolj prepoznavnih parov na svetu. Namesto blišča in razkošnih fotografij sta bila v ospredju predvsem družina in skupni trenutki.

Poroka, o kateri je govoril ves svet

Njuna poroka je bila precej bolj intimna, kot so napovedovala številna ugibanja. Po poročanju tujih medijev, med njimi Vogue, Marca in Euronews, je obred potekal v njunem domu v portugalskem Cascaisu, prisotni pa so bili le najbližji družinski člani in prijatelji. Posebno vlogo na poroki so imeli tudi njuni otroci.

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Po poroki so v reviji Vogue objavili tudi prve uradne fotografije s slovesnosti. Pozornost je pritegnila predvsem Georginina poročna oprava, ki je močno odstopala od klasične podobe neveste. Namesto razkošne princeskaste obleke se je odločila za elegantno in minimalistično kombinacijo modne hiše Gucci. Videz je dopolnila z diskretnimi modnimi dodatki in prepoznavnim zaročnim prstanom, medtem ko je Ronaldo izbral po meri izdelano Guccijevo obleko. Zanimivo je, da sta si večno zvestobo obljubila natanko deset let po dnevu, ko sta se prvič srečala v trgovini Gucci v Madridu. Georgina je takrat delala kot prodajalka, deset let pozneje pa z Ronaldom skupaj gradita družinsko življenje in vzgajata pet otrok. Cristiano in Georgina sicer vzgajata pet otrok, v intervjujih pa pogosto poudarjata, da kljub svetovni slavi največ pozornosti namenjata prav družinskemu življenju. Njun prvi javni nastop po poroki je bil zato za mnoge lep opomnik, da so tudi v obdobju velikih življenjskih prelomnic v ospredju predvsem trenutki, ki jih preživijo skupaj.