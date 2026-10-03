Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?

Prelomnice se hočemo ali nočemo neprestano dogajajo, ena od njih je prav gotovo tudi prvi obisk šole v naravi. Včasih je težko reči, kdo je bolj živčen, starši ali otroci, a kakor koli pogledamo, ima šola v naravi za naše otroke lahko številne koristi.

Kakšne so prednosti šole v naravi?

Gre za posebno vzgojno-izobraževalno obliko dela, ki spodbuja otroka, da preko najrazličnejših aktivnosti odkriva svet, razvija stike s svojimi vrstniki, se uči družbenih spretnosti in osvaja nove veščine. In prav zaradi sproščenega vzdušja je absorbiranje znanja samo še lažje, hkrati pa otroka še dodatno motivira socialni in psihološki vpliv skupine. Čeprav šola v naravi ni obvezna, je vsekakor dobra izkušnja za našega otroka, če ga nanjo tudi ustrezno pripravimo.

Kako se pogovorimo z otrokom?

Pomembno je, da se s svojim otrokom odkrito pogovorimo o tem, kaj lahko pričakuje oziroma kaj ga čaka. Pri tem moramo biti iskreni in ga seznaniti, da bo moral teh nekaj dni preživeti brez mame in očeta, a mu zaradi tega ne smemo jemati poguma ali še huje: mu nalagati krivde, če se veseli izleta. Če smo zaradi tega vznemirjeni ali nas je strah, bo otrok prepoznal naša čustva in se z njimi poistovetil, zato je dobro, da se za pogovor odločimo šele takrat, ko smo nanj pripravljeni tudi sami. Dobro je, da izpostavimo pozitivne vidike, s katerimi bomo poskrbeli za spodbudno motivacijo, a otroka ne smemo siliti, če še ni pripravljen na take podvige. Poskušajmo mu pomagati z usmerjenim pogovorom, ki bo njegove strahove omilil in razrešil.

icon-expand Pred odhodom poskrbite za spodbudno motivacijo. FOTO: Shutterstock

Kaj vse moramo otroku spakirati?

Najbolje je, da si že nekaj dni prej pripravimo seznam vsega, kar bo naš otrok potreboval, da bomo bolj pomirjeni in sproščeni tudi na dan odhoda. Najljubša igračka Kot prvo, pri pakiranju ne smemo pozabiti njegove najljubšo igračo, pa najsi bo to plišasti medvedek, ninica, blazina ali kar koli drugega. To ga bo pomirjalo in mu vzbujalo občutek domačnosti ter varnosti tudi, ko nas ne bo ob njemu. Osebni dokumenti in pripomočki za osebno higieno Vse dokumente, od osebne do zdravstvene, lahko pospravimo v priročno denarnico, da jih bodo imeli vzgojitelji vedno pri roki, če jih bodo potrebovali. Pripomočke za osebno higieno, kot so zobna ščetka, zobna pasta, glavnik, sončna krema in tako naprej, lahko zložimo v kozmetično torbico. Če otrok jemlje še kakšna zdravila, moramo na to opozoriti tudi vzgojitelje.

icon-expand Spakirajte udobna oblačila za igro na prostem. FOTO: Shutterstock