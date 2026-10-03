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Kako pripraviti otroka za šolo v naravi?

Bibaleze.si
5KA 0
03. 10. 2026 04.00

Šole v naravi se nekateri veselijo, spet drugi bojijo, ker niso pripravljeni na ločitev od svojih staršev, tretji pa lahko doživijo večje ali manjše krize kar na samem izletu. Za vas smo pripravili nekaj koristnih nasvetov, kako lahko svojega otroka pripravite na brezskrbno in veselo druženje s svojimi vrstniki.

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Prelomnice se hočemo ali nočemo neprestano dogajajo, ena od njih je prav gotovo tudi prvi obisk šole v naravi. Včasih je težko reči, kdo je bolj živčen, starši ali otroci, a kakor koli pogledamo, ima šola v naravi za naše otroke lahko številne koristi. 

Kakšne so prednosti šole v naravi?

Gre za posebno vzgojno-izobraževalno obliko dela, ki spodbuja otroka, da preko najrazličnejših aktivnosti odkriva svet, razvija stike s svojimi vrstniki, se uči družbenih spretnosti in osvaja nove veščine. In prav zaradi sproščenega vzdušja je absorbiranje znanja samo še lažje, hkrati pa otroka še dodatno motivira socialni in psihološki vpliv skupine. Čeprav šola v naravi ni obvezna, je vsekakor dobra izkušnja za našega otroka, če ga nanjo tudi ustrezno pripravimo. 

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Kako se pogovorimo z otrokom?

Pomembno je, da se s svojim otrokom odkrito pogovorimo o tem, kaj lahko pričakuje oziroma kaj ga čaka. Pri tem moramo biti iskreni in ga seznaniti, da bo moral teh nekaj dni preživeti brez mame in očeta, a mu zaradi tega ne smemo jemati poguma ali še huje: mu nalagati krivde, če se veseli izleta. Če smo zaradi tega vznemirjeni ali nas je strah, bo otrok prepoznal naša čustva in se z njimi poistovetil, zato je dobro, da se za pogovor odločimo šele takrat, ko smo nanj pripravljeni tudi sami. Dobro je, da izpostavimo pozitivne vidike, s katerimi bomo poskrbeli za spodbudno motivacijo, a otroka ne smemo siliti, če še ni pripravljen na take podvige. Poskušajmo mu pomagati z usmerjenim pogovorom, ki bo njegove strahove omilil in razrešil. 

Pred odhodom poskrbite za spodbudno motivacijo.
Pred odhodom poskrbite za spodbudno motivacijo.FOTO: Shutterstock

Kaj vse moramo otroku spakirati?

Najbolje je, da si že nekaj dni prej pripravimo seznam vsega, kar bo naš otrok potreboval, da bomo bolj pomirjeni in sproščeni tudi na dan odhoda. 

Najljubša igračka

Kot prvo, pri pakiranju ne smemo pozabiti njegove najljubšo igračo, pa najsi bo to plišasti medvedek, ninica, blazina ali kar koli drugega. To ga bo pomirjalo in mu vzbujalo občutek domačnosti ter varnosti tudi, ko nas ne bo ob njemu. 

Osebni dokumenti in pripomočki za osebno higieno

Vse dokumente, od osebne do zdravstvene, lahko pospravimo v priročno denarnico, da jih bodo imeli vzgojitelji vedno pri roki, če jih bodo potrebovali. Pripomočke za osebno higieno, kot so zobna ščetka, zobna pasta, glavnik, sončna krema in tako naprej, lahko zložimo v kozmetično torbico. Če otrok jemlje še kakšna zdravila, moramo na to opozoriti tudi vzgojitelje.

Spakirajte udobna oblačila za igro na prostem.
Spakirajte udobna oblačila za igro na prostem.FOTO: Shutterstock

Udobna oblačila

Pri pakiranju moramo upoštevati slog potovanja oziroma kraj, kamor se bodo odpravili, dejavnosti, ki se jim obetajo in seveda tudi vremensko prognozo. Pripravite svojemu otroku dovolj udobnih oblačil, v katerih se bo odlično počutil kljub temu, da bo v njih preživel večino časa. Ob tem pa seveda ne smemo pozabiti na oblačila za posebne priložnosti, kot so na primer ples, večerno druženje in podobno. Za rezervo dodajte vedno še nekaj rezervnih kosov, kakšen topel pulover, spodnje hlače in nogavice. 

Torej kot je za vašega otroka to morda prva dogodivščina, za katero bo potreboval malo več poguma, ga potrebujete tudi vi, da mu boste dopustili uživati v družbi malih prijateljčkov nekje na lepšem. Sprostite se, ker bo vse v redu. 

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