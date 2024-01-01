Uspeh v šoli ni zgolj rezultat naravne nadarjenosti, temveč predvsem posledica trdega dela, discipline in določenih navad, ki vodijo do boljših rezultatov. Za vas smo zbrali sedem ključnih navad, ki so skupne uspešnim šolarjem po vsem svetu.
Približuje se konec šolskega leta in za številne šolarje je zaradi zaključevanja ocen prav to šolsko obdobje najbolj zahtevno. Mnogi potrebujejo dodatno razlago ter vaje, tu jim lahko pomaga 5KA, resnozabavna spletna učilnica. Da bodo lahko snov utrjevali vsi, tudi tisti, ki si VOYO dostopa ne morajo privoščiti, so na Pro Plusu otrokom iz socialno šibkejših družin, vključenim v program Veriga dobrih ljudi, podelili trimesečne VOYO dostope.
Konec šolskega leta se približuje z vrtoglavo hitrostjo in otroci se učijo še za zadnja preverjanja znanja. V naslednjih tednih morajo dobiti kar nekaj ocen, zato so pod velikim pritiskom, saj se želijo odrezati čim bolje. Kako jim lahko vi starši stojite ob strani, da bodo dosegli vse zastavljene cilje? Kako zelo pomembno je, kako reagirate, ko dobi slabo oceno, ko vam pove, da bo imel popravni izpit? Za strokovni nasvet smo se obrnili na Romano Čolič, mag. zdš, zakonsko in družinsko terapevtko.
Otroka je potrebno že od malega začeti privajati na določeno merico samostojnosti in neodvisnosti. Starši s pomočjo starševskega čuta in znanja o življenju skušamo predati določene informacije otrokom in jih naučiti, kje so meje, kakšna so pravila, kako delovati v svetu in kako se vesti. Ob vsem tem pa jih učimo tudi povsem enostavnih reči, kot so tudi, kako jesti, se obleči, stuširati in navsezadnje iskati pravilne informacije.
Vsi starši bi si zagotovo želeli, da bi njihovi otroci v šoli blesteli in pridobivali odlične ocene. Vendar pa je nekaj najbolj normalnega, da otrok kdaj domov pride z negativno oceno, kar je lahko posledica različnih dejavnikov. Na nas je, da ugotovimo, kje se je zataknilo in kako rešiti nastalo situacijo. Predvsem pa, da s pogovorom motiviramo otroka k reševanju težave.
Kot starš ste otrokov prvi in najpomembnejši učitelj. Obstaja veliko načinov, kako lahko starši podprete svoje otroke pri učenju doma in skozi šolsko leto. Tukaj je nekaj idej za začetek!
Domače naloge so načeloma dodatna šolska obveznost, ki bi jo morali otroci reševati sami. A predvsem na začetku šolanja, pa včasih tudi kasneje, nekateri otroci pri tem potrebujejo pomoč staršev. Za vas smo pripravili seznam šestih napak, ki se jim je dobro pri reševanju domačih nalog skupaj z otrokom izogibati. Preverite.
Tudi vi svojega otroka vsak dan vprašate isto dolgočasno vprašanje: "Kako je bilo v šoli?" in ste razočarani, ko ne prejmete nobenega zanimivega odgovora? Ste kdaj morda pomislili, da ne zastavljate pravega vprašanja?
Motivacija je pri učenju ključnega pomena. Tesno je povezana s koncentracijo, posledično pa tudi z uspehi oz. neuspehi, zato je zelo pomembno, da si zastavimo cilje, ki nas bodo motivirali dolgoročno in ne le naslednjih pet minut.
Kakšen vpliv ima na otroke učenje s pomočjo spletnih aplikacij, kako približati otroku učno snov, ki ga ne veseli, in ali so odlične ocene res merilo za uspeh v nadaljnjem življenju, so le nekatera izmed vprašanj, ki smo jih zastavili učiteljici Tini Fabijan.
Resno-zabavna spletna učilnica 5KA na VOYO je v rekordno kratkem času postala nepogrešljiv učni pripomoček tako za otroke kot za starše, zdaj pa dobiva svojo prvo vsebinsko nadgradnjo. Ta je namenjena vsem, ki obiskujejo 7., 8. in 9. razred.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.