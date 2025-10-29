Čeprav mnogi trdijo, da so današnje generacije izgubljene, profesor geografije Dejan Nemčić, ki je bil razglašen za najboljšega učitelja na svetu, dokazuje nasprotno. Njegov ključ do uspeha ni v učbenikih ali ocenah, temveč v iskrenih pogovorih, zaupanju in pristnem odnosu z učenci – pristopu, ki resnično spreminja življenja.
Ker je december mesec, ki kar kliče po ustvarjanju skupnih spominov, smo vam pripravili nekaj trikov, s katerimi bodo vaše fotografije še lepše – skoraj takšne, kot bi vas fotografiral profesionalec.
Vsako leto ob praznikih starši in sorodniki razmišljajo, kaj kupiti otrokom za darilo. Tradicionalni plišasti medvedki veljajo za klasično izbiro: prijazni, mehki in ljubeznivi. A letos so nekateri znanstveniki, raziskovalci in otroški strokovnjaki izrazili skrb, da medvedki, predvsem tisti z vgrajeno tehnologijo ali umetno inteligenco, morda niso najboljša izbira za božično darilo.
Zadnji mesec v letu si pogosto predstavljamo kot čas veselja, druženja in številnih praznovanj. Pa vendar lahko nekaterim materam ta čas predstavlja tudi izjemen stres, saj poleg spretnega žongliranja med skrbjo za družino in obveznostmi na delu načrtujejo še družinska srečanja, nakupujejo darila ter postorijo še vse tisto nepredvideno, kar prinese vsakdan. A kdo pravi, da bi moralo biti vedno tako? S poglobljenim razumevanjem korenin tega stresa in usvajanjem učinkovitih strategij obvladovanja lahko ta čas preživite nekoliko lažje in bolj sproščeno.
Mladostništvo je obdobje, v katerem se potreba po pripadnosti in sprejetosti močno okrepi. To je čas iskanja lastne identitete, ko pogosto sledimo drugim, hkrati pa se trudimo ohraniti svojo individualnost. Z vse večjim porastom družbenih omrežij in z njimi povezanih idealov priljubljenosti se mladostniki vse pogosteje znajdejo pod pritiskom, da se pred vrstniki pokažejo zanimivi. Vendar pa se za tem prizadevanjem po sprejetosti pogosto skriva veliko več, kot je videti na prvi pogled.
Božični sejmi v Italiji so nekaj posebnega: topla alpska tradicija, odlična hrana, pravljična osvetlitev in čaroben decembrski duh, ki prevzame tako odrasle kot otroke. Italija ponuja številne destinacije, ki so iz Slovenije dosegljive hitro in udobno, zato se vse več družin v adventnem času odloča za krajši praznični izlet čez mejo.
Bel jezik pri otroku je lahko znak nepravilne ustne higiene, vendar pa je lahko tudi kazatelj različnih bolezni, kot so mikoza, kandida, anemija ali druge zdravstvene težave. Pomembno je, da prepoznate, kaj pomeni bel jezik in kdaj je potrebna obravnava pri zdravniku.
Mafini so preprosti za pripravo, tako da lahko tudi ne tako zelo vešči v peki na mizo zelo hitro postavite kupček omamno dišečih slastnih kolačkov. Fino je tudi, ker jih lahko okrasite na tisoč in en način.
Izguba otroka je ena najtežjih življenjskih izkušenj, ki globoko zaznamuje srce starša. Čeprav se o tej temi redko govori, se dogaja pogosteje, kot si morda mislimo. V tem članku delimo zgodbo Danijele, ki je izgubila svojega sina Nika, ter njene iskrene besede o bolečini, ljubezni in moči, ki jih je našla v spominu nanj. Njena izkušnja nas spominja, da žalovanje ni proces s ciljem, temveč neizbrisna povezava in ljubezen, ki ostajata ...
Ribe in morski sadeži so vsestranska in hranljiva jed, ki pogosto krasi praznične mize po svetu, tudi na božični večer. Vendar niso vse vrste rib enako varne za otroke in nosečnice. Nekatere vrste vsebujejo visoke ravni živega srebra in drugih onesnaževal, ki lahko škodujejo razvoju možganov in živčnega sistema najmlajših in nerojenih otrok.
December je čas, ko domove krasijo jelke, ulice zadišijo po smrekah, prazniki pa nas nežno spomnijo na toplino, naravo in družino. Prav v tem obdobju so na Statističnem uradu Republike Slovenije pogledali nekoliko drugače – v imena prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki so navdihnjena z drevesi in grmovnicami.
Vzgoja prihodnjega britanskega kralja ni lahka naloga, a Kate Middleton jo poenostavlja na svoj način. Kot mati treh otrok se najstarejšemu sinu, 12-letnemu princu Georgeu, posveča predvsem čustveni podpori in ljubezni, hkrati pa ohranja vsakdanjo rutino otrok čim bolj običajno.
Izračunajte, kako velik bo vaš otrok, ko odraste.
Upoštevajte, da je izračun velikosti le približen.
Izračunajte, kdaj so vaši plodni dnevi in kdaj imate predvideni datum poroda.
Upoštevajte, da je izračunan datum poroda le približen.