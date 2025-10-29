Bibaleze.si
Domov
Novice
Resnične zgodbe Porodne zgodbe Svet slavnih Intervju
Nosečnost
Zanositev Pregledi med nosečnostjo Zdrava nosečnica Porodnišnice Porod
Dojenček
Otroška imena Razvoj Nega in zdravje Spanje in dojenje Prehrana za dojenčke
Malček
Prehrana za malčke Zdrav otrok Vzgoja in vrtec
Najstniki
Razvoj in odnosi Šola in splet Problematični najstnik
Za mami
Lepota in moda Fit in zdrava Vse o prehrani Po porodu
Očkov kotiček
Družina in odnosi
Partnerski odnosi Blog Družinsko življenje
Prehrana
Prehrana v nosečnosti Prehrana za dojenčke Prehrana za malčke Prehrana po porodu
Prosti čas
Izleti in počitnice Ustvarjamo Oto 5KA
Ko otrok ne more sedeti pri miru: kako prepoznati razliko med nemirom in težavami
Malček

Gripa pri otroku: kako jo hitro prepoznati
Zdrav otrok

To je popolno ime za deklico po mnenju umetne inteligence
Otroška imena

Očetova obljuba: Držal jo bom, dokler bo to možno
Očkov kotiček

Kako ostati miren, ko otrok doživi izpad jeze: moč radikalnega sprejemanja
Vzgoja in vrtec

Tako je videti empatija pri dvoletniku
Malček

Mama ali hči? Zvezdnica in hčerka sta kot dvojčici
Svet slavnih

Najboljši učitelj na svetu: Ko učenci postanejo srce pouka
Šola in splet

Čeprav mnogi trdijo, da so današnje generacije izgubljene, profesor geografije Dejan Nemčić, ki je bil razglašen za najboljšega učitelja na svetu, dokazuje nasprotno. Njegov ključ do uspeha ni v učbenikih ali ocenah, temveč v iskrenih pogovorih, zaupanju in pristnem odnosu z učenci – pristopu, ki resnično spreminja življenja.

Kako do popolnih družinskih fotografij?
Ideje za prosti čas

Ker je december mesec, ki kar kliče po ustvarjanju skupnih spominov, smo vam pripravili nekaj trikov, s katerimi bodo vaše fotografije še lepše – skoraj takšne, kot bi vas fotografiral profesionalec.

Medvedki, ki niso le igrače: nevarnosti pametnih igrač za otroke
Novice

Vsako leto ob praznikih starši in sorodniki razmišljajo, kaj kupiti otrokom za darilo. Tradicionalni plišasti medvedki veljajo za klasično izbiro: prijazni, mehki in ljubeznivi. A letos so nekateri znanstveniki, raziskovalci in otroški strokovnjaki izrazili skrb, da medvedki, predvsem tisti z vgrajeno tehnologijo ali umetno inteligenco, morda niso najboljša izbira za božično darilo.

Zakaj je za mnoge matere december eden najbolj stresnih mesecev leta?
Družina in odnosi

Zadnji mesec v letu si pogosto predstavljamo kot čas veselja, druženja in številnih praznovanj. Pa vendar lahko nekaterim materam ta čas predstavlja tudi izjemen stres, saj poleg spretnega žongliranja med skrbjo za družino in obveznostmi na delu načrtujejo še družinska srečanja, nakupujejo darila ter postorijo še vse tisto nepredvideno, kar prinese vsakdan. A kdo pravi, da bi moralo biti vedno tako? S poglobljenim razumevanjem korenin tega stresa in usvajanjem učinkovitih strategij obvladovanja lahko ta čas preživite nekoliko lažje in bolj sproščeno.

Biti kul ima ceno: kako potrošniška kultura oblikuje mladostnike
Najstniki

Mladostništvo je obdobje, v katerem se potreba po pripadnosti in sprejetosti močno okrepi. To je čas iskanja lastne identitete, ko pogosto sledimo drugim, hkrati pa se trudimo ohraniti svojo individualnost. Z vse večjim porastom družbenih omrežij in z njimi povezanih idealov priljubljenosti se mladostniki vse pogosteje znajdejo pod pritiskom, da se pred vrstniki pokažejo zanimivi. Vendar pa se za tem prizadevanjem po sprejetosti pogosto skriva veliko več, kot je videti na prvi pogled.

Kam na božične sejme v Italiji? Najlepše destinacije za družine
Izleti in počitnice

Božični sejmi v Italiji so nekaj posebnega: topla alpska tradicija, odlična hrana, pravljična osvetlitev in čaroben decembrski duh, ki prevzame tako odrasle kot otroke. Italija ponuja številne destinacije, ki so iz Slovenije dosegljive hitro in udobno, zato se vse več družin v adventnem času odloča za krajši praznični izlet čez mejo.

Bel jezik pri otroku – kaj pomeni in kdaj obiskati zdravnika?
Zdrav otrok

Bel jezik pri otroku je lahko znak nepravilne ustne higiene, vendar pa je lahko tudi kazatelj različnih bolezni, kot so mikoza, kandida, anemija ali druge zdravstvene težave. Pomembno je, da prepoznate, kaj pomeni bel jezik in kdaj je potrebna obravnava pri zdravniku.

Z otroki specite in okrasite vesele decembrske mafine
Ustvarjamo

Mafini so preprosti za pripravo, tako da lahko tudi ne tako zelo vešči v peki na mizo zelo hitro postavite kupček omamno dišečih slastnih kolačkov. Fino je tudi, ker jih lahko okrasite na tisoč in en način.

Neizrečena bolečina: Ko srce ostane s preminulim otrokom
Resnične zgodbe

Izguba otroka je ena najtežjih življenjskih izkušenj, ki globoko zaznamuje srce starša. Čeprav se o tej temi redko govori, se dogaja pogosteje, kot si morda mislimo. V tem članku delimo zgodbo Danijele, ki je izgubila svojega sina Nika, ter njene iskrene besede o bolečini, ljubezni in moči, ki jih je našla v spominu nanj. Njena izkušnja nas spominja, da žalovanje ni proces s ciljem, temveč neizbrisna povezava in ljubezen, ki ostajata ...

Katerih rib se izogibati na božični mizi
Nosečnost

Ribe in morski sadeži so vsestranska in hranljiva jed, ki pogosto krasi praznične mize po svetu, tudi na božični večer. Vendar niso vse vrste rib enako varne za otroke in nosečnice. Nekatere vrste vsebujejo visoke ravni živega srebra in drugih onesnaževal, ki lahko škodujejo razvoju možganov in živčnega sistema najmlajših in nerojenih otrok.

To ime nosi več kot 2.400 Slovenk
Otroška imena

December je čas, ko domove krasijo jelke, ulice zadišijo po smrekah, prazniki pa nas nežno spomnijo na toplino, naravo in družino. Prav v tem obdobju so na Statističnem uradu Republike Slovenije pogledali nekoliko drugače – v imena prebivalk in prebivalcev Slovenije, ki so navdihnjena z drevesi in grmovnicami.

Svet slavnih

Brez privilegijev in polno ljubezni: skrivnost vzgoje princa Georgea

Vzgoja prihodnjega britanskega kralja ni lahka naloga, a Kate Middleton jo poenostavlja na svoj način. Kot mati treh otrok se najstarejšemu sinu, 12-letnemu princu Georgeu, posveča predvsem čustveni podpori in ljubezni, hkrati pa ohranja vsakdanjo rutino otrok čim bolj običajno.

1

Ljubljana

3

Maribor

5

Kranj

7

Jesenice

9

Nova Gorica

11

Postojna

13

Izola

2

Novo mesto

4

Brežice

6

Trbovlje

8

Celje

10

Slovenj Gradec

12

Ptuj

14

Murska Sobota

